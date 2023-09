Από δορυφόρους του Έλον Μασκ που περιστρέφονται γύρω από τη Γη έχει κατακλυστεί ο ουρανός και ένα εντυπωσιακό βίντεο δείχνει ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί.

Μικρές πορτοκαλί κουκκίδες αναπαριστούν τους 5.000 δορυφόρους Starlink του Έλον Μασκ που στριφογυρίζουν γύρω από τη Γη.

Μια νέα έρευνα ωστόσο δείχνει ότι τα ραδιοκύματα χαμηλής συχνότητας -όπως αυτά που παράγονται από τα μηχανήματα του Μασκ- διαρρέουν στον ουρανό, δυσκολεύοντας τους επιστήμονες να κάνουν αστρονομικές παρατηρήσεις αναφέρει η Daily Mail.

Το μέγεθος και η κλίμακα του έργου Starlink προβληματίζει και τους ειδικούς στην ασφάλεια των διαστημικών πτήσεων που τώρα βλέπουν το Starlink ως την υπ’ αριθμόν ένα πηγή κινδύνου σύγκρουσης στην τροχιά της Γης.

