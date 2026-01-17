Έλον Μασκ και CEO της Ryanair σε άγριο ξεκατίνιασμα: «Είσαι ηλίθιος» – «Απολύστε τον ανόητο»

Σε δημόσια διαμάχη έχει εξελιχθεί η άρνηση του CEO της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι να εγκαταστήσει το Wi-Fi Starlink του Έλον Μασκ στα αεροπλάνα της γνωστής αεροπορικής εταιρείας. Αυτή η απόρριψη έχει φέρει αντιμέτωπο τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου με τον πιο αθυρόστομο διευθυντή αεροπορικής εταιρείας στην Ευρώπη, αναφέρει το Politico.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Έλον Μασκ αποκάλεσε τον Μάικλ Ο’Λίρι «λάθος πληροφορημένο» επειδή αρνήθηκε να εγκαταστήσει το δίκτυό του στα αεροπλάνα της Ryanair. Τότε ο CEO είπε σε συνέντευξη που έδωσε σε ραδιόφωνο «δεν πρόκειται να δώσει καμία απολύτως σημασία στον Έλον Μασκ. Είναι ηλίθιος, πολύ πλούσιος, αλλά και πάλι ηλίθιος».

Δεν δίστασε μάλιστα να αποκαλέσει το Χ (πρώην Twitter) «βόθρο».

Το ξεκατίνιασμα συνεχίστηκε με τον Έλον Μασκ να παίρνει σειρά. Σε tweet του αποκάλεσε τον Μάικλ Ο’Λίρι «τελείως ηλίθιο» και ζήτησε την απόλυσή του.

Ryanair CEO is an utter idiot. Fire him.
January 16, 2026

Στη δημόσια κόντρα μπήκε και ο επίσημος λογαριασμός της Ryanair στο X, ο οποίος χλεύασε τον Έλον Μασκ για τη διακοπή λειτουργίας της πλατφόρμας του, σχολιάζοντας: «μήπως χρειάζεσαι Wi-Fi @elonmusk;».