Έλον Μασκ και Τζόρτζια Μελόνι: Love is in the air με αγκαλιές και κομπλιμέντα στη Νέα Υόρκη

Τα βλέμματα όλων φαίνεται πως τράβηξαν ο Έλον Μασκ και η Τζόρτζια Μελόνι κατά τη διάρκεια της απονομής των βραβείων Global Citizen 2024 από το Atlantic Council, στη Νέα Υόρκη.

Ο λόγος; Τα κομπλιμέντα που αντάλλαξαν η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ.

Το βράδυ της Δευτέρας, στο επίσημο δείπνο του Atlantic Council, ένα από τα πιο επιδραστικά think tanks των ΗΠΑ, απονεμήθηκε στη Μελόνι το βραβείο Global Citizens Award.

Στο πλαίσιο αυτό και έπειτα από αίτημα της ίδιας, ο Έλον Μασκ κλήθηκε να παρουσιάσει τη βράβευσή της.

Ο μεγιστάνας της τεχνολογίας παρουσίασε την Ιταλίδα πρωθυπουργό με πομπώδεις εκφράσεις -ως «κάποια που είναι ακόμα πιο όμορφη εσωτερικά από ό,τι εξωτερικά» και «αυθεντική, ειλικρινής και στοχαστική». «Αυτό δεν μπορεί πάντα να ειπωθεί για τους πολιτικούς», πρόσθεσε ο Έλον Μασκ.

Giorgia Meloni is someone that I admire that has done an incredible job as the Prime Minister of Italy. Italy is experiencing a record economic growth, record low unemployment. She’s authentic, honest and truthful.



一 Elon Musk 🇺🇸🇮🇹 pic.twitter.com/0Pa27MFbbd — DogeDesigner (@cb_doge) September 24, 2024

Από την πλευρά της, η Μελόνι μίλησε για την «πολύτιμη ιδιοφυΐα» του Μασκ με το Politico να κάνει λόγο για μία ιστορία «Love was in the air…».

Μελόνι και Μασκ έκατσαν δίπλα-δίπλα στο δείπνο του Atlantic Council και είχαν έντονη συζήτηση όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στο X (πρώην Twitter).

Elon Musk and Italian Prime Minister Giorgia Meloni were spotted engaging in conversation at the Global Citizen Awards in New York. Their interaction at this high-profile event has caught the attention of many. #ElonMusk #GiorgiaMeloni #GlobalCitizenAwards #NewYork #Melody pic.twitter.com/SGOMJshM6U — Smriti Sharma (@SmritiSharma_) September 24, 2024

Οι δύο τους είχαν συναντηθεί αρκετές φορές στο παρελθόν, με τη Μελόνι να υποδέχεται τον δισεκατομμυριούχο στην επίσημη κατοικία της στη Ρώμη πέρυσι, όπου συζήτησαν για θέματα όπως η υπογεννητικότητα στη Δύση και οι δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης. Επίσης, ο Μασκ ήταν επίσης προσκεκλημένος ομιλητής σε ένα πολιτικό φεστιβάλ που διοργάνωσε το ακροδεξιό κόμμα της Μελόνι «Αδελφοί της Ιταλίας» τον περασμένο Δεκέμβριο.