Θετική η Ιταλία στη φιλοξενία της «φιλανθρωπικής σύγκρουσης» του Έλον Μασκ με τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ, αλλά όχι στο Κολοσσαίο. Ο Μασκ είπε ότι θα μπορούσαν να παλέψουν στο Κολοσσαίο, διευκρινίζοντας ότι ο αγώνας τους θα έχει «ρωμαϊκό» θέμα.

Το «αφεντικό» της Tesla Έλον Μασκ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η σχεδιαζόμενη «σύγκρουσή» του με τον ιδιοκτήτη του Facebook, τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ, θα μπορούσε να φιλοξενηθεί στο Κολοσσαίο. Ο υπουργός Πολιτισμού της Ιταλίας επιβεβαίωσε την Παρασκευή (11.08.2023) ότι μίλησε με τον Μασκ σχετικά με τη διοργάνωση μίας φιλανθρωπικής εκδήλωσης με «ρωμαϊκό θέμα».

Ο Ιταλός υπουργός ωστόσο περιέπλεξε, αντί να ξεκαθαρίσει την κατάσταση, αφού είπε ότι η εκδήλωση δεν πρόκειται να γίνει στη Ρώμη και δεν διευκρίνισε τι μορφή θα έχει ή το πότε θα διοργανωθεί.

Ο Μασκ και ο Ζούκερμπεργκ «προκαλούν» ο ένας τον άλλον σε έναν αγώνα πολεμικών τεχνών, μέσα σε κλουβί, από τον περασμένο Ιούνιοι. Κάποια στιγμή ο Μασκ είπε ότι θα μπορούσαν να παλέψουν στο Κολοσσαίο και την Παρασκευή (11.08.2023) είπε ότι ο αγώνας τους θα έχει «ρωμαϊκό» θέμα. «Όλα στο σκηνικό θα θυμίζουν αρχαία Ρώμη, τίποτα σύγχρονο δεν θα υπάρχει. Μίλησα στην πρωθυπουργό της Ιταλίας και τον υπουργό Πολιτισμού. Συμφώνησαν για μια επική τοποθεσία», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (σ.σ. Twitter) ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla.

Λίγο αργότερα ο υπουργός Τζενάρο Σαντζουλιάνο επιβεβαίωσε ότι μίλησε με τον Μασκ και συζήτησαν τη διοργάνωση «ενός μεγάλου, φιλανθρωπικού γεγονότος που θα ξυπνά ιστορικές μνήμες» αλλά θα σέβεται τους χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς.

«Δεν θα γίνει στη Ρώμη. Το σημαντικότερο είναι ότι ένα μεγάλο ποσό, πολλά εκατομμύρια ευρώ, αναμένεται ότι θα δοθούν ως δωρεά σε δύο ιταλικά παιδιατρικά νοσοκομεία ώστε να ενισχυθούν οι εγκαταστάσεις τους και η επιστημονική έρευνα γύρω από την καταπολέμηση παιδικών ασθενειών. Θα είναι επίσης μια ευκαιρία να προβάλουμε διεθνώς την ιστορία μας και την αρχαιολογική, καλλιτεχνική και πολιτιστική κληρονομιά μας», πρόσθεσε, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

