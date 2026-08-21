Ελβετία: 5 αγνοούμενοι και 8 τραυματίες από φωτιά σε κτίριο στις Άλπεις

Μεγάλη φωτιά σε κτίριο στην πόλη Τούσις, στην ανατολική Ελβετία είχε σαν αποτέλεσμα τραυματιστούν οκτώ άνθρωποι, ενώ πέντε άλλοι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Οι αρχικές έρευνες δείχνουν ότι η φωτιά ξέσπασε στον δεύτερο όροφο και τα αίτια της διερευνώνται ακόμη, σύμφωνα με την αστυνομία του καντονιού Graubünden στην Ελβετία.

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«Τη νύχτα της Πέμπτης (20.08.2026) προς Παρασκευή μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στην Τούσις. Ένα εστιατόριο και διαμερίσματα κάηκαν ολοσχερώς. Πέντε άνθρωποι αγνοούνται. Δεκατέσσερις άνθρωποι κατάφεραν να βγουν από το φλεγόμενο κτίριο, ανάμεσά τους είναι οκτώ τραυματίες: δύο σοβαρά, δύο σε μέτρια κατάσταση και δύο σε ελαφρά», επεσήμανε η αστυνομία του καντονιού Γκριζόν.

Η αστυνομία ανέφερε ότι κλήθηκε αμέσως μετά τα μεσάνυχτα τοπική ώρα και ότι σχεδόν 100 πυροσβέστες χρειάστηκαν να αντιμετωπίσουν την φωτιά. Η οροφή χρειάστηκε να ανοιχτεί με γερανό μετά την κατάρρευση του κλιμακοστασίου.

Σε φωτογραφία που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία φαίνεται ένα πολυώροφο κτίριο κατοικιών να φλέγεται. Μεγάλες φλόγες βγαίνουν από τα παράθυρα υψηλού ορόφου, ενώ πυκνό σύννεφο καπνού υψώνεται πάνω από το κτίριο.

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Η περιοχή των Άλπεων Graubünden, γνωστή και ως Grisons, είναι ένας δημοφιλής προορισμός διακοπών τόσο για χειμερινά σπορ όσο και για καλοκαιρινές δραστηριότητες στη φύση στην ανατολική Ελβετία.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία στο Chur, το Thusis, το Ilanz και τη Ζυρίχη, ενώ η αστυνομία και η εισαγγελία διερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

Στο μεταξύ, χθες, Πέμπτη, το βράδυ, περίπου στις 22:30 άλλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην κουζίνα ενός διαμερίσματος πολυκατοικίας στην πόλη Σάφχάουζε, κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία.

“Ένδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι εννέα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο”, επεσήμανε σε ανακοίνωσή της η τοπική αστυνομία, διευκρινίζοντας ότι μεταξύ των τραυματιών είναι ένας αστυνομικός.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα, το οποίο ήδη φλεγόταν όταν έφτασε στο σημείο η πυροσβεστική, χάρη στις προσπάθειες της οποίας “η πυρκαγιά δεν εξαπλώθηκε σε άλλα διαμερίσματα”.

“Τα ακριβή αίτια της φωτιάς διερευνώνται”, επεσήμανε.