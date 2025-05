Εμανουέλ Μακρόν: Ειδικός στην ανάγνωση χειλιών αποκαλύπτει τι είπε η Μπριζίτ μετά το χαστούκι – «Ξεκουμπίσου χαμένε»

Με μία φράση 4 λέξεων φαίνεται πως συνεχίστηκε το οικογενειακό καβγαδάκι της Μπριζίτ Μακρόν με τον Εμανουέλ Μακρόν, κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής τους στο Βιετνάμ, την περασμένη Κυριακή (27.05.2025).

Αφού ειδικός στην γλώσσα του σώματος ανέλυσε τη στάση και τις κινήσεις του Εμανουέλ Μακρόν μετά το χαστούκι από τη Μπριζίτ Μακρόν, ειδικός στην ανάγνωση των χειλιών δίνει τη δική του εκδοχή για το περιστατικό και για το αν ήταν απλά ένα αστείο ή αν η σύζυγος του Γάλλου προέδρου ήταν εκνευρισμένη.

Εμανουέλ Μακρόν και Ελιζέ αφού κατάλαβαν ότι το βίντεο με το χαστούκι έγινε viral, έσπευσαν να δικαιολογήσουν την άκομψη κίνηση της πρώτης Κυρίας της Γαλλίας λέγοντας πως ήταν απλά ένα παιχνίδι.

Ο ειδικός της ανάγνωσης χειλιών όμως, μιλώντας στην Daily Express έδωσε μία άλλη εκδοχή για το τι συνέβη μέσα στο αεροπλάνο και ανέφερε πως η Μπριζίτ φαινόταν αρκετά εκνευρισμένη.

Σύμφωνα με τον ειδικό, η σύζυγος του Γάλλου προέδρου, ενώ ήταν στην κορυφή της σκάλας του αεροπλάνου, του είπε με έντονο ύφος τη φράση «Dégage, espèce de loser», που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει «Ξεκουμπίσου χαμένε».

Δείτε το απόσπασμα στο 40ο δευτερόλεπτο:

Ο Μακρόν, διατηρώντας την ψυχραιμία του, της απαντά «Essayons, s’il te plaît», δηλαδή «ας προσπαθήσουμε, σε παρακαλώ», προσπαθώντας να ηρεμήσει τα πνεύματα.

Εκείνη του απάντησε κοφτά: «Όχι».

French President Emmanuel Macron got slapped from his wife Brigette in full public & Paparazzi view as he stepped off the Presidential Plane in Vietnam. 2nd Pic shows his reaction#Macron #EmmanuelMacron pic.twitter.com/qbVaRf0mCA