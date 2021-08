Ιδιαίτερα αποκαλυπτικό είναι το περιεχόμενο του βιβλίου «Αρκεί να είμαστε οι δυο μας» για το γάμο του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν. Το βιβλίο, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει σε λίγες ώρες, γράφτηκε από πρώην επιστήθια φίλης της Μπριτζίτ Τρονιέ, Γκαέλ Τσακάλοφ.

Η σύζυγος του προέδρου της Γαλλίας, Μπριτζίτ Τρονιέ, λειτουργεί – όπως αναφέρει η Telegraph – ως η νούμερο ένα σύμβουλος του κατά τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων. Γεγονός που κάποιες φορές προκαλεί τη δυσφορία των συμβούλων του Εμανουέλ Μακρόν. Μάλιστα κάποιοι εξ’ αυτών ανέφεραν στην συγγραφέα ότι ο Γάλλος πρόεδρος μετά από συζητήσεις του με τη γυναίκα του, αλλάζει αποφάσεις που έλαβε κατά τις συναντήσεις του με υπουργούς ή άλλους αξιωματούχους.

«Δεν υπάρχει ποτέ μιάμιση ώρα που να περνάει χωρίς να μιλούν μεταξύ τους», γράφει η συγγραφέας του βιβλίου Γκαέλ Τσακάλοφ, στην οποία η Μπριζίτ Τρονιέ φαίνεται να έχει εκμυστηρευτεί πως ο Εμανουέλ Μακρόν σε ηλικία 17 ετών της είχε πει «Ό,τι κι αν κάνεις εγώ θα σε παντρευτώ».

Όπως περιγράφει μάλιστα η συγγραφέας, το ζευγάρι φαίνεται να έχει τόσο μεγάλη ανάγκη να είναι συνεχώς μαζί ώστε το γραφείο της Μπριζίτ Τρονιέ είναι στο ισόγειο του Ελιζέ, ενώ του Εμανουέλ Μακρόν στον πρώτο όροφο, ώστε να μπορούν να συναντιούνται συνεχώς σε αυτά ή στους διαδρόμους.

Μάλιστα όταν λείπουν σε ταξίδι, εκείνος της τηλεφωνεί διαρκώς κι ανησυχεί όταν δεν μπορεί να τη βρει. Γνωρίζουν ο ένας το πρόγραμμα του άλλου και που βρίσκονται ανά πάσα στιγμή.

Η σχέση του Εμανουέλ Μακρόν με τη σύζυγό του, Μπριζί Τρονιέ, είναι «ρομαντική, τρυφερή αλλά και εγκεφαλική», λέει η συγγραφέας. Και προσθέτει: «Αμφότεροι είναι πολύ έξυπνοι, συνδέονται πολυεπίπεδα και είναι ρομαντικοί. Αγαπούν τη λογοτεχνία και είναι πολύ λογοτεχνική η προσέγγισή τους στη ζωή, αφού οι συζητήσεις τους με άλλα άτομα βρίθουν από λογοτεχνικές αναφορές. Το βιβλίο μου δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα, μιλά για τον έρωτα. Όταν τους έβλεπα μαζί αγγίζονταν πάντα και αντάλλασσαν φιλιά στο μάγουλο».

