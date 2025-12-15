Συμβαίνει τώρα:
Εμετική ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ για τον δολοφονημένο σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ

Η ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου δεν έχει ίχνος ανθρωπιάς
Ρομπ Ράινερ
Ο Ρομπ Ράινερ/ REUTERS/Mark Blinch/File Photo

Μπροστά στο θάνατο όλοι σιωπούν και σκύβουν το κεφάλι με σεβασμό. Όλοι, εκτός του Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος έκανε μια από τις χειρότερες αναρτήσεις του για τον δολοφονημένο σκηνοθέτη του Χόλιγουντ, Ρομπ Ράινερ και την σύζυγό του Μισέλ. 

Με μια ανάρτηση στο Truth Social, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δεν διστάζει να ειρωνευτεί, να κοροϊδέψει και να λοιδορήσει το κατασφαγμένο από το ίδιο τους το παιδί, ζευγάρι. Ακόμα και τώρα, ο Τραμπ βλέπει τον νεκρό Ρομπ Ράινερ ως πολιτικό του αντίπαλο. 

Έγραψε: «Ένα πολύ λυπηρό πράγμα συνέβη χθες το βράδυ στο Χόλιγουντ. Ο Ρομπ Ράινερ, ένας βασανισμένος και αγωνιζόμενος, αλλά κάποτε πολύ ταλαντούχος σκηνοθέτης και αστέρας της κωμωδίας, πέθανε, μαζί με τη σύζυγό του, Μισέλ, σύμφωνα με πληροφορίες λόγω του θυμού που προκάλεσε σε άλλους μέσω της τεράστιας, ανυποχώρητης και ανίατης ασθένειάς του με μια ασθένεια που ακρωτηριάζει το μυαλό, γνωστή ως ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΤΡΑΜΠ, που μερικές φορές αναφέρεται ως TDS».

 

Και εξήγησε για να το καταλάβουμε όλοι: «Ήταν γνωστό ότι τρέλαινε τους ανθρώπους με την εμμονή του με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με την προφανή παράνοιά του να φτάνει σε νέα ύψη καθώς η κυβέρνηση Τραμπ ξεπέρασε όλους τους στόχους και τις προσδοκίες μεγαλείου και με τη Χρυσή Εποχή της Αμερικής να πλησιάζει, ίσως όσο ποτέ άλλοτε. Είθε ο Ρομπ και η Μισέλ να αναπαυθούν εν ειρήνη!»

