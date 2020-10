Εμετική ανάρτηση Τραμπ για Μπάιντεν στο Twitter! Άγριο “κράξιμο” στα σχόλια

Μια χυδαία ανάρτηση έκανε στο Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ, προσπαθώντας έτσι να “πλήξει” τον αντίπαλό του Τζο Μπάιντεν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος – που έχει δώσει τέτοια δείγματα ουκ ολίγες φορές, για να προσβάλει τη σωματική και νοητική κατάσταση του Μπάιντεν ο Τραμπ ανήρτησε στο Twitter μια φωτογραφία που δείχνει τον αντίπαλό του σε αναπηρικό αμαξίδιο περιστοιχισμένο από άλλους ηλικιωμένους επίσης σε αμαξίδια!

Μια ανάρτηση που καταφέρνει τελικά να προσβάλει άμεσα τόσο τους ηλικιωμένους όσο και τα άτομα με αναπηρία, αφού τα χαρακτηρίζει ανίκανα και τα κοροϊδεύει.

“Αφήνει τον έλεγχο στους σοσιαλιστές, τους μαρξιστές και τους ακροαριστερούς”, κατήγγειλε σε άλλο tweet ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

Όπως είναι φυσικό το “κράξιμο” από τους χρήστες των social media είναι μεγάλο, με πολλούς να του εύχονται να μπει φυλακή.

It’s amazing how wildly inappropriate you can be. It’s almost art. — Jarrett Bellini (@JarrettBellini) October 14, 2020

Yes mocking the elderly is such a classy move. Lost both the Senior and Women voters in one tweet. Keep it up. — Angela (@mathmomma24) October 14, 2020

imagine being this proud of being this childish — Jeff Tiedrich (@itsJeffTiedrich) October 14, 2020

I don’t think he’ll be cracking too many jokes when he’s in prison. — Rich Wirth (@jorich1228) October 14, 2020

Trump for Prison 2021 — A Worried Citizen (@ThePubliusUSA) October 14, 2020

Ladies and Gentlemen: The President of the United States.



He’s a real class act, huh?



I prefer presidents who aren’t buffoons acting like third grad bullies.



He’s a national embarrassment.



I’m so glad his time is almost up. pic.twitter.com/RSG88sgH5g — Khashoggi’s Ghost (@UROCKlive1) October 14, 2020

Μάχη για την ψήφο των ηλικιωμένων

Πάντως κατά τ’ άλλα και ο Ντόναλντ Τραμπ (όπως και ο Τζο Μπάιντεν) απηύθυναν χθες Τρίτη έκκληση στους μεγαλύτερους ηλικιακά ψηφοφόρους, η ψήφος των οποίων αναμένεται να είναι καθοριστικής σημασίας στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Είκοσι μία ημέρες πριν τις εκλογές ο κάθε υποψήφιος υποσχέθηκε στους υποστηρικτικές του τη νίκη.

Στον κόσμο του – Μίλησε σε πλήθος που λίγοι φορούσαν μάσκα

Στη δεύτερη προεκλογική του συγκέντρωση μέσα σε δύο ημέρες, αυτή τη φορά στην πολιτεία – κλειδί Πενσιλβάνια, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε να είναι σε φόρμα, οκτώ ημέρες μετά το εξιτήριό του από το νοσοκομείο, όπου νοσηλεύθηκε με κορονοϊό, μπροστά σε ένα πλήθος όπου λίγοι φορούσαν μάσκα.

Ο Τραμπ επιδόθηκε σε επικρίσεις, προσβολές και σαρκαστικά σχόλια εναντίον των Δημοκρατικών και του υποψηφίου τους.

Μπάιντεν: Ο Τραμπ τώρα είναι ακόμα πιο ανεύθυνος

Από την πλευρά του ο υποψήφιος των Δημοκρατικών, που εμφανίζεται να προηγείται στις δημοσκοπήσεις, επέκρινε από τη Φλόριντα τον Τραμπ, κατηγορώντας τον ότι είναι ακόμη πιο “ανεύθυνος” από τότε που μολύνθηκε από covid-19.

Ο 77χρονος πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε κάποιες από τις θέσεις του για τους ηλικιωμένους, ένα κρίσιμο κομμάτι των ψηφοφόρων, το οποίο τουλάχιστον στη Φλόριντα φαίνεται ότι θα προτιμήσει τον Μπάιντεν σε αυτές τις προεδρικές εκλογές, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, παρά το γεγονός ότι το 2016 είχε ψηφίσει τον Τραμπ.

“Ο μόνος ηλικιωμένος για τον οποίο ενδιαφέρεται ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο ίδιος”, κατήγγειλε ο Μπάιντεν, ενώ επέκρινε για μία ακόμη φορά τον τρόπο που ο Αμερικανός πρόεδρος διαχειρίστηκε την επιδημία του κορονοϊού.

“Εμπόδισε τους ηλικιωμένους στη Φλόριντα και τους πολίτες όλης της χώρας να έχουν τη βοήθεια που χρειάζονται”, τόνισε. “Πόσοι από εσάς δεν μπορείτε να αγκαλιάσετε τα εγγόνια σας;”, ρώτησε μιλώντας σε υποστηρικτές του σε οίκο ευγηρίας.

Ο Μπάιντεν βρίσκεται πολύ μπροστά από τον Τραμπ στις δημοσκοπήσεις σε εθνικό επίπεδο, δέκα 10 μονάδες, σύμφωνα με τον μέσο όρο που κατήρτισε ο ιστότοπος RealClearPolitics. Πλέον όμως φαίνεται να έχει προβάδισμα και σε αμφίρροπες πολιτείες, όπως η Φλόριντα (+3,7%), οι οποίες ενδέχεται να καθορίσουν το αποτέλεσμα των εκλογών.

Κοροϊδεύει τον Μπάιντεν επειδή… παίρνει μέτρα!

Την ώρα που ήδη δέκα εκατομμύρια ψηφοφόροι έχουν ψηφίσει, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος ξεκίνησε έναν μαραθώνιο εκλογικών συναντήσεων σε όλη τη χώρα.

Χθες Τρίτη το βράδυ βρέθηκε στην Τζόνσταουν στην Πενσιλβάνια, μια πολιτεία την οποία κέρδισε το 2016, όμως τώρα κλίνει προς τον Μπάιντεν, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

Ο Τραμπ ειρωνεύτηκε για μία ακόμη φορά τον αντίπαλό του, τον οποίο αποκαλεί “Κοιμισμένο Τζο” σχολιάζοντας ότι δεν καταφέρνει να προσελκύει ψηφοφόρους στις δημόσιες συγκεντρώσεις του. Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών αρνείται λόγω κορονοϊού να οργανώσει μεγάλες προεκλογικές συγκεντρώσεις.

Ο Τραμπ παρουσίασε ξανά τον εαυτό του ως υπέρμαχο “του νόμου και της τάξης” και τον αντίπαλό του να βρίσκεται στα χέρια “της άκρας αριστεράς”.

“Το πρόγραμμα του Μπάιντεν θα είναι καταστροφικό για τους ηλικιωμένους”, τόνισε. “Ασχολείται περισσότερο με τους παράνομους μετανάστες παρά με τους ηλικιωμένους”, πρόσθεσε.

Στην ίδια πόλη ο πρώην αντιπρόεδρος είχε υπενθυμίσει στα τέλη Σεπτεμβρίου την ταπεινή του καταγωγή εμφανίζοντας τις εκλογές ως μια επιλογή μεταξύ της μέσης και της εργατικής τάξης, την οποία αντιπροσωπεύει η Τζόνσταουν, “έναντι του Παρκ Άβενιου”, τη λεωφόρο της Νέας Υόρκης- σύμβολο του πλούτου.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ