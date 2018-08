Η Μεγάλη Παγόδα ανεγέρθηκε το 1762 και είναι το παλαιότερο σε κινεζικό ύφος κτίριο που είδε η Ευρώπη. Ο αρχικός αρχιτέκτονας, ο Γουίλιαμ Τσέιμπερς, μετά από ταξίδι του στην Κίνα, τοποθέτησε οκτώ δράκους σε κάθε μία από τις δέκα σκεπές της παγόδας. Οι δράκοι, όμως, αφαιρέθηκαν όμως το 1784.

Θρυλείται ότι πωλήθηκαν για να αποπληρωθούν τα χρέη τού τότε Αντιβασιλέα, αλλά πιο πιθανό είναι ότι ταλαιπωρούντο από τον καιρό στη Βρετανία.

Τώρα, μετά από διετείς εργασίες αποκατάστασης της Παγόδας, οι δράκοι είναι έτοιμοι να απογειωθούν και πάλι από τις σκεπές της. Ο οργανισμός Historic Royal Palaces δαπάνησε 5 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας για την αποκατάσταση και χρησιμοποίησε έναν πίνακα του 1763 του Γουίλιαμ Μάρλοου για να φτιαχτούν τα καλούπια για τους δράκους.

Για την πιο χαμηλή σκεπή λάξευσαν τους δράκους σε κέδρο, και χρησιμοποίησαν φύλλα χρυσού. Για τις υψηλότερες σκεπές που δεν θα μπορούσαν να σηκώσουν το βάρος κέδρινων δράκων, παραγγέλθηκαν νάιλον δράκοι από τρισδιάστατο εκτυπωτή.

Μετά από 234 χρόνια, «there be dragons» στους Κήπους Κιου. Για μία ακόμη φορά.

Οι εντυπωσιακοί δράκοι

The combination of SLS 3D printing and traditional techniques was the magic spell that brought #dragons home to the Great Pagoda in London’s Kew Gardens:https://t.co/sUKHRwUDcP pic.twitter.com/gcrdPOMnQh — DEVELOP3D (@develop3d) August 2, 2018

To mark the triumphant return of the Kew Gardens Great Pagoda, 3D Systems have used #3DPrinting to recreate the dragons that formed an integral part of the historic building https://t.co/ClcSF8zCMG @3dersorg #FOMT #FOBMi #Manufacturing #AdditiveManufacturing pic.twitter.com/sIheexk1cC — Graitec MFG (@cad4mfg) July 23, 2018

There are dragons once more on Kew Gardens’ pagoda, for the first time since 1784. One of them has a Blue Peter badge pic.twitter.com/LDjnOJ5cEp — Paul Dykes (@paulodykes) July 22, 2018

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ