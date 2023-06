Με κομμένη την ανάσα ο κόσμος παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Ρωσία – και στην Ουκρανία – μετά την ένοπλη ανταρσία της Wagner. Το μεσημέρι του Σαββάτου (24.6.2023) έγινε γνωστό πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν υπέγραψε νόμο για φυλάκιση σε όποιον παραβιάζει τον στρατιωτικό νόμο.

Νωρίτερα, η ναυσιπλοΐα στον ποταμό Μόσχοβα, που διασχίζει την πρωτεύουσα της Ρωσίας, ανεστάλη προσωρινά σήμερα εν μέσω της ένοπλης ανταρσίας από την Wagner.

Ο δήμαρχος της Μόσχας, ο Σεργκέι Σομπιάνιν τόνισε σε ξεχωριστή του ανακοίνωση ότι δεν έχουν τεθεί περιορισμοί για τις μετακινήσεις αυτοκινήτων και φορτηγών που εισέρχονται και εξέρχονται από την ρωσική πρωτεύουσα, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι έλεγχοι ασφαλείας έχουν ενισχυθεί.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήδη άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους βίντεο με τον περίγυρο της Μόσχας να είναι στρατοκρατούμενος, ενώ ισχυρές δυνάμεις υπάρχουν και στο Κρεμλίνο.

Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του Βλαντιμίρ Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε πως ο Πούτιν παραμένει και εργάζεται στο Κρεμλίνο, διαψεύδοντας τις φήμες ότι ο Ρώσος πρόεδρος έχει εγκαταλείψει τη Μόσχα.

Το μεσημέρι του Σαββάτου ο Πούτιν υπέγραψε νόμο που επιτρέπει την φυλάκιση για 30 ημέρες όσων παραβιάζουν τον στρατιωτικό νόμο σε μέρη όπου αυτός έχει επιβληθεί, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο ηγέτης της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ και ένας από τους στενότερους συμμάχους του Πούτιν, ανακοίνωσε ότι στέλνει τους άνδρες του σε «περιοχές έντασης», καθώς η Ρωσία αντιμετωπίζει ένοπλη ανταρσία από την οργάνωση Wagner, κυρίως στο Ροστόφ, στην νότια Ρωσία.

Νωρίτερα μαχητές που φέρονται να ανήκουν στη Wagner δήλωναν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως μετά την κατάληψη του Ροστόφ και μέρους της Βορονέζ, επόμενος στόχος είναι η Μόσχα.

Wagner

“We shot down three helicopters, one transport plane, then we will move only to Moscow, please do not resist us” pic.twitter.com/5senyPcWeI