Εμιράτα: «Εξαρθρώσαμε τρομοκρατικό δίκτυο που συνδεόταν με το Ιράν και σχεδίαζε δολιοφθορές»

Οι αρχές δημοσίευσαν τις φωτογραφίες και τα ονόματα των 27 ανδρών που συνελήφθησαν, χωρίς να αναφέρουν την εθνικότητά τους
Αστυνομικοί στο Ντουμπάι
Αστυνομικοί στο Ντουμπάι / EPA / ALI HAIDER

Η προσωρινή κατάπαυση του πυρός ανάμεσα σε ΗΠΑ – Ισραήλ και Ιράν έχει ως αποτέλεσμα μια αποκλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή, ενώ έδωσε μια ευκαιρία στις χώρες του Κόλπου, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να «ανασάνουν» από τις καθημερινές επιθέσεις με πυραύλους και drones.

Ειδικότερα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές από τις επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν κατά την διάρκεια του πολέμου, ωστόσο φαίνεται ότι η δράση φιλοϊρανικών δικτύων συνεχίστηκε ακόμα και μετά την εκεχειρία.

Κι αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν σήμερα (20.04.2026) ότι εξάρθρωσαν μια «τρομοκρατική οργάνωση» που συνδέεται με το Ιράν, η οποία σχεδίαζε επιθέσεις στη χώρα του Κόλπου.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας ανάφεραν, σε ανακοίνωση, τη σύλληψη μελών της οργάνωσης αυτής που σχεδίαζε να διαπράξει «τρομοκρατικές ενέργειες και δολιοφθορές στην εθνική επικράτεια» και οι έρευνές τους αποκάλυψαν σχέσεις με το Ιράν.

Η ίδια πηγή δημοσίευσε τις φωτογραφίες και τα ονόματα των 27 ανδρών, χωρίς να αναφέρει την εθνικότητά τους.

