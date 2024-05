Εμπραχίμ Ραϊσί: Βίντεο – ντοκουμέντο από το ελικόπτερο όπου επέβαινε ο ιρανός πρόεδρος πριν το «ατύχημα»

Βίντεο με πλάνα από το ελικόπτερο που μετέφερε τον Ιρανό πρόεδρο Εμπραχίμ Ραϊσί και πραγματοποίησε «ανώμαλη προσγείωση» στην ιρανική επαρχία του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν, ανέβηκε στα social media.

Στο βίντεο που ανάρτησε στο X (πρώην Twitter) o Jason M. Brodsky, διευθυντής πολιτικής της οργάνωσης United against Nuclear Iran (UANI), δείχνει πλάνα πριν από την «ανώμαλη προσγείωση».

«Μπορείτε να δείτε τον Mohammed Ali Ale-Hashem, τον εκπρόσωπο του Khamenei στην επαρχία του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν και τον υπουργό Εξωτερικών του IRI Hossein Amir-Abdollahian στο σκάφος», γράφει.

Οι έρευνες συναντούν πολλές δυσκολίες λόγω των «δυσμενών καιρικών συνθηκών», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Αχμέντ Βαχίντι στην κρατική τηλεόραση.

«Μπορεί να χρειαστεί αρκετός χρόνος για να φθάσουμε την περιοχή», πρόσθεσε, καθώς το σημείο βρίσκεται στο δάσος Ντιζμάρ, κοντά στην πόλη Βαρζαγκάν.

Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα που δείχνουν πολλά μέλη της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου να περπατούν μέσα σε πυκνή ομίχλη.

Μετέδωσε επίσης πλάνα με πιστούς που προσεύχονται για την υγεία του προέδρου σε τεμένη της ιερής πόλης Μασχάντ (βορειοανατολικά).

Ο υπουργός Εσωτερικών δεν επιβεβαίωσε αν ο 63χρονος πρόεδρος Ραϊσί επέβαινε στο ελικόπτερο, που αποτελούσε μέρος μιας συνοδείας τριών ελικοπτέρων που μετέφερε την προεδρική αντιπροσωπεία.

Δύο από αυτά προσγειώθηκαν χωρίς προβλήματα στην Ταμπρίζ, τη μεγάλη πόλη του βορειοδυτικού Ιράν, αλλά όχι και εκείνο στο οποίο επέβαινε ο Ραϊσί.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA ανέφερε πως ο υπουργός Εξωτερικών, Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν, ήταν ανάμεσα στους επιβαίνοντες στο ελικόπτερο, όπως και ο κυβερνήτης της επαρχίας και ο κύριος ιμάμης της περιοχής.

Το πρακτορείο πρόσθεσε πως «τουλάχιστον 20 συνεργεία διάσωσης με πλήρη εξοπλισμό, κυρίως drones και σκυλιά διάσωσης» «έχουν σταλεί στο σημείο».

Ο αντιπρόεδρος, Μοχαμάντ Μοκμπέρ, αναχώρησε από την Τεχεράνη προς το τέλος του απογεύματος για την Ταμπρίζ συνοδεία πολλών υπουργών, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.