Εμπρηστική επίθεση σε γαμήλιο γλέντι στο Μπέρμιγχαμ: Πέταξαν βόμβες σε supercars και καλεσμένους

Τον τρόμο έζησαν καλεσμένοι σε γαμήλια εκδήλωση στο Μπέρμιγχαμ, όταν τρεις άνδρες επιτέθηκαν σε χώρο δεξιώσεων, πετώντας πέντε εμπρηστικούς μηχανισμούς. Οι τρεις από αυτούς εκτοξεύτηκαν προς το κτίριο, ενώ οι άλλοι δύο προκάλεσαν φωτιά σε δύο πολυτελή αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα έξω από τον χώρο.

Όπως μεταδίδει η Daily Mail, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 20:30 της Τετάρτης (19.08.2026), έξω από την αίθουσα Royal Shalimar, στην Highgate Road, στην περιοχή Sparkbrook στο Μπέρμιγχαμ. Παρά τη σοβαρότητα της επίθεσης, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

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Πλάνα δείχνουν καλεσμένους να απομακρύνονται πανικόβλητοι από την αίθουσα, ενώ δύο supercars, τα οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες ήταν μία Lamborghini και μία McLaren, είχαν τυλιχθεί στις φλόγες. Πυκνός καπνός υψωνόταν από τα οχήματα.

Η αστυνομία του West Midlands ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για την επίθεση, ενώ εξετάζει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και παίρνει καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που μεταδίδουν τα βρετανικά μέσα, τρεις άνδρες, όλοι μαυροντυμένοι, είχαν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας έξω από τον χώρο πριν από την επίθεση.

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Ένας από αυτούς φέρεται να άναψε τρεις εμπρηστικούς μηχανισμούς και στη συνέχεια να τους πέταξε προς το κτίριο της Royal Shalimar. Ο ένας χτύπησε την πρόσοψη της αίθουσας, στην οποία εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν εκατοντάδες άνθρωποι.

Στη συνέχεια, ένας από τους τρεις άνδρες διέσχισε τον δρόμο και πέταξε άλλους δύο εμπρηστικούς μηχανισμούς προς τα δύο supercars που βρίσκονταν έξω από τον χώρο. Τα δύο αυτοκίνητα πήραν φωτιά, με τις εικόνες από το σημείο να καταγράφουν τις φλόγες και τα σύννεφα καπνού.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό ήταν το γεγονός ότι οι εμπρηστικοί μηχανισμοί φέρεται να πέρασαν ξυστά από νεαρούς καλεσμένους κι ένα μωρό, που βρίσκονταν έξω από την αίθουσα.

Το προσωπικό του χώρου αντέδρασε άμεσα, χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρες για να περιορίσει τις φλόγες, πριν φτάσουν στο σημείο η πυροσβεστική και η αστυνομία.

Μετά την επίθεση, οι τρεις ύποπτοι επιβιβάστηκαν σε ένα λευκό Volkswagen Golf και απομακρύνθηκαν από την περιοχή.

Η αστυνομία του West Midlands ανακοίνωσε ότι οι έρευνες συνεχίζονται και ότι εξετάζεται το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.