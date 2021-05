Εμβολιάστηκε ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ και αποφάσισε να το μοιραστεί μέσω των λογαριασμών του στα social media.

Όπως έγραψε: «Την Τρίτη έλαβε την πρώτη δόση του εμβολίου κατά της Covid 19. Σε όλους όσοι εργάζονται στον μεγάλο αυτό μηχανισμό σας ευχαριστώ για όλα όσα έχετε κάνει και συνεχίζετε να κάνετε».

Ο 38χρονος Γουίλιαμ φορώντας την μάσκα του εμβολιάστηκε στο Μουσείο Επιστημών στο Κένσινγκτον.

On Tuesday I received my first dose of the COVID-19 vaccine.



To all those working on the vaccine rollout – thank you for everything you’ve done and continue to do. pic.twitter.com/8QP6ao5fEb