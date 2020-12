Εμβόλιο κορονοϊού: Έφθασε στον Καναδά η πρώτη παρτίδα της Pfizer

Η πρώτη παρτίδα του εμβολίου κατά του νέου κορονοϊού το οποίο αναπτύχθηκε και παράγεται από την αμερικανική φαρμακευτική βιομηχανία Pfizer και το γερμανικό εργαστήριο βιοτεχνολογίας BioNTech παραδόθηκε την Κυριακή (13/12) στον Καναδά. Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή μέσω Twitter ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό.

«Η πρώτη παρτίδα δόσεων του εμβολίου των Pfizer/BioNTech εναντίον της COVID-19 έφθασε στον Καναδά», ανέφερε ο Τριντό. «Αυτό είναι καλό νέο. Αλλά η μάχη εναντίον της COVID-19 δεν τέλειωσε. Τώρα, περισσότερο παρά ποτέ, ας διατηρήσουμε σε υψηλό επίπεδο την επαγρύπνησή μας».

The first batch of doses of Pfizer-BioNTech’s COVID-19 vaccine have arrived in Canada. pic.twitter.com/xSvwkRROKo