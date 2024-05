Ένας νεκρός και 30 τραυματίες από αναταράξεις σε πτήση Λονδίνο – Σιγκαπούρη

Ένα άτομο έχασε τη ζωή του από έντονες αναταράξεις κατά τη διάρκεια πτήσης από το Λονδίνο προς τη Σιγκαπούρη, σύμφωνα με το BBC.

Ένας επιβάτης σκοτώθηκε και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν σε πτήση της Singapore Airlines από το Λονδίνο προς τη Σιγκαπούρη, μετά από σοβαρές αναταράξεις.

Το Boeing 777-300ER με προορισμό τη Σιγκαπούρη προσγειώθηκε τελικά στη Μπανγκόκ.

Το αεροσκάφος μετέφερε συνολικά 211 επιβάτες και 18 μέλη του πληρώματος, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αεροπορική εταιρεία.

One passenger killed and others injured on flight from London to Singapore hit by severe turbulence, airline sayshttps://t.co/EZUltnVs7q