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Ένοπλοι κατέλαβαν δεξαμενόπλοιο ανοιχτά της Υεμένης και άλλαξαν την πορεία του προς τη Σομαλία

Η βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες και δεν ανέφερε αν το δεξαμενόπλοιο ή το πλήρωμά του είναι ασφαλή
A ship off the port of Aden, where traffic remained steady after the Iran-aligned Houthis said their forces had carried out missile and drone strikes on Saudi oil tankers, in Aden, Yemen, July 23, 2026. REUTERS/Stringer
Ένα πλοίο στα ανοικτά του λιμανιού του Άντεν, της Υεμένης / REUTERS
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Έξι ένοπλοι επιβιβάστηκαν σε δεξαμενόπλοιο ανοιχτά της Υεμένης κατέλαβαν τον έλεγχο του πλοίου και το ανακατεύθυναν προς τη Σομαλία, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO.

Νωρίτερα, η υπηρεσία τόνισε ότι είχε λάβει αναφορά για ένα συμβάν 136 ναυτικά μίλια ανατολικά της Μουκάλα της Υεμένης, όπου το δεξαμενόπλοιο, που έπλεε δυτικά στον Κόλπο του Άντεν, ανέφερε ότι το προσέγγισε ένα μη εξουσιοδοτημένο σκάφος.

Η UKMTO δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες και δεν ανέφερε αν το δεξαμενόπλοιο ή το πλήρωμά του είναι ασφαλή.

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