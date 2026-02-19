Ενόχλησαν την Άγκυρα οι συμφωνίες με την Chevron για έρευνα νότια της Κρήτης: Μιλούν για παραβίαση του διεθνούς δικαίου

Έντονη ήταν η αντίδραση της Άγκυρας απέναντι στις συμφωνίες της Ελλάδας για τις έρευνες νότια της Κρήτης με την κοινοπραξία Chevron – Helleniq Energy. Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι «Οι δραστηριότητες υδρογονανθράκων που διεξάγει η Ελλάδα στο νότιο τμήμα της Κρήτης σε συνεργασία με διεθνείς εταιρείες αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο και στις σχέσεις καλής γειτονίας».

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας προσθέτει ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες των λιβυκών αρχών σε αυτό το θέμα και ότι οι κινήσεις της Ελλάδας και οι δραστηριότητες της Chevron «αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο».

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι παρά το ότι παραδέχονται πως οι δραστηριότητες της Ελλάδας δεν επηρεάζουν άμεσα τις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας της Τουρκίας, ωστόσο, θεωρούν ότι «συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας».

Προειδοποιούν μάλιστα ότι παρακολουθούνται στενά οι δραστηριότητες που διεξάγει μονομερώς η Ελλάδα στα πεδία υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης προσθέτοντας ότι:

Αντιτιθέμεθα σε αυτήν την παράνομη δραστηριότητα, η οποία επιχειρείται κατά παράβαση του Μνημονίου Συνεργασίας του 2019 για τις Περιοχές Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας μεταξύ της Λιβύης και της χώρας μας, και των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας που η Λιβύη κοινοποίησε στα Ηνωμένα Έθνη στις 27 Μαΐου 2025. Συνεχίζουμε να παρέχουμε την απαραίτητη υποστήριξη στις λιβυκές αρχές για να λάβουν μέτρα κατά αυτών των μονομερών και παράνομων δραστηριοτήτων της Ελλάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες που εξασφαλίστηκαν από πηγές του υπουργείου, οι εκτιμήσεις σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της εταιρείας Chevron και τις δραστηριότητες στην περιοχή είναι ότι «αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο».