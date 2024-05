Ένταλμα σύλληψης για τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον ηγέτη της Χαμάς για εγκλήματα πολέμου ζητεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μεσανατολικό καθώς το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ανακοίνωσε επίσημα ότι ζήτησε την έκδοση εντάλματος σύλληψης κατά του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου και των ηγετών της Χαμάς βάσει την υποψίας για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας στην Λωρίδα της Γάζας.

«Με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί και εξετασθεί από το γραφείο μου, υπάρχουν εύλογοι λόγοι να πιστεύω ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, και ο Γιόαβ Γκάλαντ, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, φέρουν την ποινική ευθύνη για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στο έδαφος του Κράτους της Παλαιστίνης (στην Λωρίδα της Γάζας) αρχής γενομένης τουλάχιστον από την 8η Οκτωβρίου 2023», αναφέρεται σε ανακοίνωση του εισαγγελέα Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Ο Καρίμ Χαν δηλώνει σε ανακοίνωσή του ότι ζητεί την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης κατά του Νετανιάχου και του υπουργού Αμυνας του Ισραήλ Γιόαβ Γκάλαντ για εγκλήματα όπως «σκόπιμη πρόκληση λιμού κατά πολιτών», «ανθρωποκτονία εκ προθέσεως» και «εξόντωση ή δολοφονία».

