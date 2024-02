Ένταση στις Βρυξέλλες με αγρότες που προσπάθησαν να σπάσουν τον κλοιό της Αστυνομίας

Ένταση επικρατεί στις Βρυξέλλες όπου συνεδριάζουν σήμερα (26/2/24) οι υπουργοί των 27 χωρών της ΕΕ. Εκεί, αγρότες έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους και προσπαθούν με κάθε τρόπο να στείλουν τα δικά τους μηνύματα.

Συγκεκριμένα, οι αγρότες έχουν προσεγγίσει την πλατεία Σούμαν στις Βρυξέλλες ενώ αστυνομικοί προσπαθούν να τους εμποδίσουν να πλησιάσουν το μέγαρο που θα συνεδριάσουν οι υπουργοί Γεωργίας.

Οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να σπάσουν τον κλοιό της Αστυνομίας και να πλησιάσουν το μέγαρο με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση…

Πετούν σανό και κινούνται απειλητικά εναντίον των αστυνομικών. Καταγράφονται στιγμές έντασης ενώ στο σημείο είναι δημοσιογράφοι από ολόκληρο τον κόσμο.

Δείτε τη στιγμή που προσπάθησαν να σπάσουν το φραγμό της Αστυνομίας, στις 10.30 το πρωί:

Here is where #farmers storm the EU area at Maalbeek near EU HQ. “It looks like civil war” say EU officials as tractors overwhelm police. #FarmerProtest2024 #FarmersProtest2024 pic.twitter.com/GbGPjhNuBg