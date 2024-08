Ένταση στο Βατικανό κατά την ακρόαση του Πάπα Φραγκίσκου: «Σταματήστε να ευλογείτε τις ταυρομαχίες»

Μικρής έκτασης και διάρκειας διαμαρτυρία έγινε νωρίτερα στο Βατικανό, κατά την διάρκεια της καθιερωμένης γενικής ακρόασης των πιστών από τον πάπα Φραγκίσκο.

Ενώ ο πάπας Φραγκίσκος χαιρετούσε τους προσκυνητές από διάφορες χώρες του κόσμου, δυο ακτιβίστριες της οργάνωσης Peta σήκωσαν πλακάτ τα οποία έγραφαν «η ταυρομαχία είναι αμαρτία» και φώναξαν το συγκεκριμένο σύνθημα στο Βατικανό.

Φορούσαν μπλουζάκια στα οποία ήταν γραμμένη η φράση «σταματήστε να ευλογείτε τις ταυρομαχίες».

Breaking: PETA activists arrested for storming the vatican, urging the pope to condemn bullfighting 👀 pic.twitter.com/8eSSQS4OrG