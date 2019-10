Οι 4 ψυκτικοί πύργοι με ύψος πάνω από 100 μέτρα, στον σταθμό Ferrybridge στο Knottingley, του δυτικού Γιορκσάιρ για να κατεδαφιστούν χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα εκκενώθηκαν 140 σπίτια στην περιοχή και δημιουργήθηκε ζώνη ασφαλείας.

Πριν γίνει η κατεδάφιση εκτοξεύθηκε ένας πύραυλος για να δείξει ότι σε 30 δευτερόλεπτα θα πατήσουν το κουμπί για να ισοπεδωθούν οι πύργοι. Η διαδικασία της κατεδάφισης κράτησε 45 δευτερόλεπτα! Κόσμος είχε βγει στην βροχή για να δει το εντυπωσιακό θέαμα.

Ο σταθμός του Ferrybridge C, παρήγαγε ενέργεια για πάνω από 50 χρόνια μέχρι την στιγμή που οι ιδιοκτήτες του αποφάσισαν να τον κλείσουν τον Μάρτιο του 2016.

Η πρώτη ημέρα λειτουργίας του ήταν το 1966.

You were only supposed to blow the bloody doors off!#Ferrybridge#ferrybridgecoolingtowers#youwereonlysupposedtoblowthebloodydoorsoff pic.twitter.com/jh0ZzEuYRY

— James Moran (@Jpjm1964) October 13, 2019