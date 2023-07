Εδώ και μέρες – μετά την «ανταρσία» της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner στη Ρωσία – ένα πέπλο μυστηρίου κάλυπτε την τύχη του επικεφαλής της, Γεβγκένι Πριγκόζιν: δεν εξέλιπαν ακόμη και φήμες για εξόντωσή του.

Σήμερα όμως έκανε την εμφάνισή του ένα βίντεο που φέρεται να δείχνει τον Πριγκόζιν να καλωσορίζει τους μαχητές της Wagner στη Λευκορωσία. Είναι χαρακτηριστικό ότι το βίντεο αναρτήθηκε σ’ ένα από τα επίσημα κανάλια που ο ίδιος διαθέτει στο Telegram.

Στο βίντεο, την αυθεντικότητα του οποίου το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα, ένας άνδρας, η φωνή του οποίου μοιάζει πολύ με την φωνή του Πριγκόζιν, ακούγεται να καλωσορίζει τους άνδρες του, λέγοντας τους να συμπεριφέρονται καλά και ότι η εκπαίδευση τους θα κάνει τον στρατό της Λευκορωσίας τον δεύτερο καλύτερο στρατό στον κόσμο.

Το βίντεο τραβήχτηκε αφού είχε πέσει η νύχτα και το μόνο που μπορεί να διακρίνει κανείς είναι το προφίλ του Πριγκόζιν.

Prigozhin has reappeared, in an undated video purportedly shot near Mogilev, Belarus, where Wagner fighters are relocating post-mutiny. Hard to tell but sounds like him (video was released on his TG channel). "Welcome to hell!" he says mid-way through. pic.twitter.com/ZXa48vqydb