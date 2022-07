Το Βασιλικό Ναυτικό της Βρετανίας αποκάλυψε πως το πλοίο HMS Portland εντόπισε και εκδίωξε δύο ρωσικά υποβρύχια στη Βόρεια Θάλασσα, τα οποία έφεραν μέχρι και πυραύλους.

Το πλοίο HMS Portland στου Βασιλικού Στόλου της Βρετανίας αποτελεί «κυνηγό» υποβρυχίων και πράγματι, εντόπισε και ακολούθησε το υποβρύχιο Severodvinsk με πυραύλους κρουζ και το επιθετικό υποβρύχιο Vepr της Ρωσίας.

Το περιστατικό έγινε το περασμένο Σάββατο και την Τρίτη 19 Ιουλίου όταν η φρεγάτα Type 23 εντόπισε τα ρωσικά υποβρύχια ενώ αυτά έκαναν ταξίδι νότια κατά μήκος της νορβηγικής ακτής από την Αρκτική.

Σημειώνεται ότι, το βρετανικό πλοίο – που διαθέτει 180 άτομα πλήρωμα και υποστηρίζεται από ένα «κατασκοπευτικό αεροπλάνο» P8 Poseidon αλλά και ένα εξειδικευμένο ελικόπτερο Merlin – ακολούθησε τα υποβρύχια, μέχρι να αναλάβουν καθήκοντα οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ και της Βαλτικής.

