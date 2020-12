«Έπεσαν» Google και YouTube σε όλο τον κόσμο

Συναγερμός έχει σημάνει αφού όλες οι υπηρεσίες της Google έχουν πέσει προκαλώντας απόγνωση σε εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο. Πρόκειται για τις υπηρεσίες αναζήτησης της Google, το Gmail, τα Google docs και το YouTube.

Στους περισσότερους χρήστες εμφανίζεται το εξής μήνυμα: “Temporary Error”. Η είδηση φυσικά κάνει τον γύρο του κόσμου αφού πολλές από τις υπηρεσίες αυτές ειδικά στην εποχή της πανδημίας του κορονοϊού αποτελούν σημαντικά εργαλεία τόσο για την τηλεκπαίδευση, όσο και για την τηλεργασία. Αυτό που δείχνει να λειτουργεί είναι η υπηρεσία αναζήτησης.

Η ομάδα του YouTube ανακοίνωσε ότι γνωρίζει το πρόβλημα και προσπαθεί να το επιλύσει.

We are aware that many of you are having issues accessing YouTube right now – our team is aware and looking into it. We’ll update you here as soon as we have more news.