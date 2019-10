Επίδειξη δύναμης των ΗΠΑ: Έστειλαν F-15 εναντίον στρατευμάτων στη Συρία

Ο αξιωματούχος, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, τόνισε πως το πολεμικό αεροσκάφος των ΗΠΑ πραγματοποίησε πτήση πάνω από την περιοχή αφότου τα αμερικανικά στρατεύματα στη βορειοανατολική Συρία αισθάνθηκαν πως οι προσκείμενοι στην Άγκυρα μαχητές βρέθηκαν πολύ κοντά.

Οι μαχητές σκορπίστηκαν έπειτα από την επίδειξη δύναμης, συμπλήρωσε ο αξιωματούχους.

Το Πεντάγωνο δεν ήταν άμεσα διαθέσιμο για να σχολιάσει.

U.S. military sends F-15 fighter jets, Apache gunships in "show of force" to disburse Turkish-backed forces who came "very close" to U.S. troops west of Ain Issa, Syria. Turkish-backed fighters “violated a standing agreement" not to threaten American troops: U.S. official

— Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) October 15, 2019