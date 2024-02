«Επικίνδυνη αποστολή» για τον πρίγκιπα Γουίλιαμ η πρώτη του δημόσια εμφάνιση – Η συγκίνηση για τον Βασιλιά Κάρολο και ο Τομ Κρουζ

Για πρώτη φορά ο πρίγκιπας Γουίλιαμ μίλησε για την περιπέτεια υγείας του πατέρα του Βασιλιά Καρόλου ο οποίος διαγνώστηκε με καρκίνο αλλά και της συζύγου του Κέιτ σε φιλανθρωπικό γκαλά στο Λονδίνο.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ της Ουαλίας εμφανώς καταβεβλημένος από όσα συμβαίνουν στην οικογένειά του εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του λέγοντας ευχαριστώ για «τα ευγενικά μηνύματα υποστήριξης προς την Κέιτ και τον πατέρα μου, ειδικά τις τελευταίες ημέρες».

«Σημαίνει πολλά για όλους μας», δήλωσε ο πρίγκιπας Γουίλιαμ ο οποίος ανέλαβε επίσημα σήμερα κάποιες από τις υποχρεώσεις του πατέρα του. Καλεσμένος στο γκαλά ήταν και ο Τομ Κρουζ, με τον πρίγκιπα να του ζητά να μην «δανειστεί» κανένα από τα ελικόπτερα για το επόμενο «Mission Impossible».

Prince William and @TomCruise admire each other’s black tie at @LDNairamb gala dinner tonight pic.twitter.com/IQqFDwYlYD