«Επίσημη πρώτη» της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ: Στέλνει ένα τάγμα στη Λετονία για ενίσχυση των συνόρων με τη Ρωσία

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 ήταν εκείνη που ώθησε την Σουηδία να ζητήσει την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, μετά από πολλά χρόνια που απέφευγε μια τέτοια κίνηση.

Όμως ήδη, σαν έτοιμη από καιρό, η Σουηδία δραστηριοποιείται πλήρως στις δραστηριότητες του ΝΑΤΟ, ακόμη και στα σύνορα με την Ρωσία.

Σήμερα, 25/4/2024, ο πρωθυπουργός της Σουηδίας Ουλφ Κρίστερσον ανακοίνωσε πως η χώρα του θα στείλει ένα τάγμα στη Λετονία το επόμενο έτος για να συνεισφέρει στη διεθνή δύναμη του ΝΑΤΟ στη χώρα αυτή της Βαλτικής, η οποία συνορεύει με τη Ρωσία.

Αυτή είναι η πρώτη συνεισφορά στρατευμάτων που ανακοινώσει η σκανδιναβική χώρα από τότε που εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ τον περασμένο Μάρτιο.

«Σήμερα το πρωί η κυβέρνηση ανέθεσε επισήμως στις σουηδικές Ένοπλες Δυνάμεις το καθήκον να σχεδιάσουν και να προετοιμάσουν τη σουηδική συμμετοχή ενός μικρού μηχανοκίνητου τάγματος στις χερσαίες δυνάμεις του ΝΑΤΟ στη Λετονία», δήλωσε ο Κρίστερσον κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τη Λετονή ομόλογό του, Εβίκα Σιλίνα.

Latvia welcomes Sweden’s government decision to give the 🇸🇪 Armed Forces the formal task of planning and preparing for Sweden’s contribution of a reduced mechanized battalion to NATO’s Forward Land Forces in Latvia. Thank you, @SwedishPM, for working towards our common security! pic.twitter.com/O1SkHclLtS