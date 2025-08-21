Επιστήμονες εντόπισαν νέο φεγγάρι σε τροχιά γύρω από τον Ουρανό – «Μια σημαντική ανακάλυψη»

Το φεγγάρι που καταγράφηκε από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb τον Φεβρουάριο γύρω από τον Ουρανό, είναι τόσο μικρό, λίγο μεγαλύτερο από 90 γήπεδα ποδοσφαίρου – που ένας μέσος άνθρωπος θα μπορούσε να το διασχίσει μέσα σε λίγες μόνο ώρες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της NASA, έλαβε την προσωρινή ονομασία S/2025 U1, όμως η επίσημη ονοματοδοσία θα γίνει μετά την έγκριση από τη Διεθνή Αστρονομική Ένωση.

Όλοι οι δορυφόροι του Ουρανού έχουν πάρει το όνομά τους από χαρακτήρες έργων του Σαίξπηρ και του Αλεξάντερ Πόουπ.

Ο Ουρανός έχει 28 γνωστούς δορυφόρους που περιστρέφονται γύρω του, όμως σύμφωνα με τους αστρονόμους, είναι πιθανό να υπάρχουν και άλλα μικρά φεγγάρια που δεν έχουν εντοπιστεί ακόμα.

«Είναι ένα μικρό φεγγάρι, αλλά μια σημαντική ανακάλυψη», δήλωσε η Maryame El Moutamid, επικεφαλής επιστήμονας στο Southwest Research Institute, το οποίο ηγήθηκε της ομάδας που έκανε την ανακάλυψη.