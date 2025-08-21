Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Επιστήμονες εντόπισαν νέο φεγγάρι σε τροχιά γύρω από τον Ουρανό – «Μια σημαντική ανακάλυψη»

Είναι πιθανό να υπάρχουν και άλλα μικρά φεγγάρια που δεν έχουν εντοπιστεί ακόμα
Πλανήτης Ουρανός

Το φεγγάρι που καταγράφηκε από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb τον Φεβρουάριο γύρω από τον Ουρανό, είναι τόσο μικρό, λίγο μεγαλύτερο από 90 γήπεδα ποδοσφαίρου – που ένας μέσος άνθρωπος θα μπορούσε να το διασχίσει μέσα σε λίγες μόνο ώρες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της NASA, έλαβε την προσωρινή ονομασία S/2025 U1, όμως η επίσημη ονοματοδοσία θα γίνει μετά την έγκριση από τη Διεθνή Αστρονομική Ένωση.

Όλοι οι δορυφόροι του Ουρανού έχουν πάρει το όνομά τους από χαρακτήρες έργων του Σαίξπηρ και του Αλεξάντερ Πόουπ.

Ο Ουρανός έχει 28 γνωστούς δορυφόρους που περιστρέφονται γύρω του, όμως σύμφωνα με τους αστρονόμους, είναι πιθανό να υπάρχουν και άλλα μικρά φεγγάρια που δεν έχουν εντοπιστεί ακόμα.

«Είναι ένα μικρό φεγγάρι, αλλά μια σημαντική ανακάλυψη», δήλωσε η Maryame El Moutamid, επικεφαλής επιστήμονας στο Southwest Research Institute, το οποίο ηγήθηκε της ομάδας που έκανε την ανακάλυψη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Τα πυρηνικά όπλα της Ρωσίας χρειάζονται συνεχή βελτίωση γιατί δέχονται κολοσσιαίες απειλές» λέει ο επικεφαλής της Rosatom
«Τώρα, στην τρέχουσα γεωπολιτική συγκυρία, είναι μια εποχή τεράστιων απειλών για την ύπαρξη της χώρας μας», δήλωσε ο Αλεξέι Λιχάτσεφ, διευθυντής της Rosatom
Θραύσματα εκρηκτικού μηχανισμού, με μια προειδοποιητική πινακίδα για ακτινοβολία στο προσκήνιο, εκτίθενται από τις ουκρανικές αρχές μετά από επίθεση με drone στο πρώην πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνομπίλ, Ουκρανία
34χρονη από τις ΗΠΑ πυροβόλησε τον σύζυγο και τα 2 παιδιά της και αυτοκτόνησε – Το ανατριχιαστικό βίντεο πριν το φονικό
Τραγική ειρωνεία αποτελεί ένα βίντεο που ανέβασε 2 μέρες πριν το φονικό η 34χρονη Έμιλι στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, στο οποίο μιλούσε για τη μάχη που έδινε με την κατάθλιψη
Η Έμιλι Λονγκ και η οικογένειά της
4
CNN: «Θανατική ποινή για τους ομήρους η κατάληψη της Γάζας» – Εξαντλημένος θα επιχειρήσει ο ισραηλινός στρατός
Μάχες σώμα με σώμα μεταξύ Ισραηλινών στρατιωτών και μαχητών της Χαμάς - Προσοχή σκληρά βίντεο - Το 40% των ισραηλινών στρατιωτών έχουν πλέον σημαντικά λιγότερο κίνητρο να υπηρετήσουν στο μέτωπο
Στρατός Ισραήλ
15
Διαδηλωτές γιούχαραν τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Βανς, για την παρουσία εθνοφρουρών στην Ουάσινγκτον - Η απάντησή του στα συνθήματα
Με αφορμή το σύνθημα «Ελευθερώστε την Ουάσινγκτον», ο Τζέι Ντι Βανς έδωσε τη δική του απάντηση λέγοντας «ς ελευθερώσουμε την Ουάσιγκτον, ώστε οι νέες οικογένειες να μπορούν να περπατούν και να αισθάνονται ασφαλείς»
Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς
Σοκαριστικό ατύχημα σε λούνα παρκ στην Ινδία: Παιχνίδι έπεσε αφρενάριστο από τα 15 μέτρα – 4 τραυματίες, οι 2 παιδιά
Όλοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να λάβουν τις πρώτες βοήθειες - Ξεκίνησε έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν το συγκεκριμένο παιχνίδι είχε περάσει τους ελέγχους ασφαλείας
Λούνα παρκ
Ο Τζέι Ντι Βανς θέλει η Ευρώπη να αναλάβει τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία: Δεν πρέπει να σηκώσουν οι ΗΠΑ το βάρος
«Το Κίεβο θέλει να διασφαλίσει πως δεν θα δεχθεί ξανά εισβολή και ότι θα έχει μακροχρόνια εδαφική ακεραιότητα, η Μόσχα από την άλλη, θέλει συγκεκριμένα εδάφη» λέει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ - Νέα επίθεση της Ρωσίας σε ουκρανικά εδάφη
Ένας πυροσβέστης σβήνει καμένα αυτοκίνητα σε χώρο στάθμευσης μετά από επίθεση ρωσικού drone, εν μέσω της επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία
Newsit logo
Newsit logo