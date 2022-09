Όσοι υποστήριξαν ότι η ανακοίνωση του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν για μερική επιστράτευση ήταν ένδειξη αδυναμίας μάλλον δικαιώνονται… Και αυτό γιατί το οι αστοχίες του Κρεμλίνου διαδέχονται η μία την άλλη, με αποτέλεσμα να γίνεται αντικείμενο αντικείμενο χλεύης.

Η Ουκρανία μάλιστα έχει φτάσει στο σημείο να… τρολάρει δημόσια την Ρωσία, τόσο για την όλη διαδικασία της επιστράτευσης, όσο και για τις δυνητικές επιδόσεις τω εφέδρων της. Με ένα μονταρισμένο βίντεο στα social media, το Κίεβο δείχνει δείχνει Ρώσους αστυνομικούς να χτυπούν και συλλαμβάνουν άνδρες που διαδηλώνουν κατά της επιστράτευσης.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω βίντεο «ανέβηκε» στα social media την ώρα που εκφράζονται υψηλόβαθμους βουλευτές της Ρωσίας για την εφαρμογή του διατάγματος επιστράτευσης, δίνοντας εντολή στους περιφερειακούς αξιωματούχους να επιλύσουν «υπερβολές» που έχουν πυροδοτήσει την οργή του κόσμου, έχουν προκαλέσει διαδηλώσεις και έχουν ωθήσει άνδρες σε μάχιμη ηλικία να φύγουν από τη χώρα περνώντας τα σύνορα.

We understand that not all russian troops are like this;russia still has remnants of a professional army that #UAarmy hasn’t yet destroyed.

We also know that soon these "soldiers" will be at the front,and with such a love for alcohol,it will be easier for them to die on our land. pic.twitter.com/Y7EgS0c5ze