Επίθεση στην Γερμανία: Ντυμένοι με στρατιωτικά ρούχα οι δράστες – Δυο νεκροί

Ντυμένοι με στρατιωτικά ρούχα και έτοιμοι για μάχη δυο ή και περισσότεροι δράστες αιματοκύλισαν την πόλη Χάλε της Γερμανίας. Η επίθεση έγινε έξω από Συναγωγή και οι εικόνες που έρχονται από την περιοχή είναι συγκλονιστικές. Οι νεκροί είναι δυο και όπως όλα δείχνουν οι ένοπλοι ήταν αποφασισμένοι για όλα. Οι εικόνες που κυκλοφορούν στα social media αλλά και μεταδίδουν γερμανικά τηλεοπτικά δίκτυα είναι σοκαριστικές. Ένα βίντεο δείχνει έναν από τους δράστες να έχει βγει από το αυτοκίνητο και να πυροβολεί αδιακρίτως. Άλλες φωτογραφίες δείχνουν έναν άνδρα επίσης ντυμένο με στρατιωτικά ρούχα να σημαδεύει και να πυροβολεί.

Άλλοι αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν στην Mitteldeutsche Zeitung ότι η επίθεση έγινε έξω από τούρκικο εστιατόριο και έπεσαν και πυροβολισμοί μέσα από αυτοκίνητο. Η αστυνομία έχει ανακοινώσει ότι έχει συλλάβει ένα άτομο ενώ οι συνεργοί του ακόμα αναζητούνται αφού διέφυγαν με αυτοκίνητο. Στο μεταξύ, και δεύτερο περιστατικό με πυροβολισμούς αναφέρθηκε στο Λάντσμπεργκ, προάστιο του Χάλε, σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό Focus.

#Mehrere #Tote in #Halle in der Nähe einer #Synagoge – die Polizei fahndet nach mehreren Tätern, eine #Person wurde schon verhaftet. Die Polizei bittet die Bevölkerung in den Wohnungen zu bleiben. #shooting #germany #breaking https://t.co/m4iByuFvlb

