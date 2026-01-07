Κόσμος

Επίθεση στο πανεπιστήμιο Μπράουν: «Είμαι ζώο, όπως και ο Τραμπ», είπε ο δράστης πριν αυτοκτονήσει

Ο Νέβες Βαλέντε είχε φτάσει στις ΗΠΑ από την Πορτογαλία πριν από 25 χρόνια για να σπουδάσει Φυσική στο Μπράουν, όμως ποτέ δεν πήρε το δίπλωμά του
Ο άνδρας, που σκότωσε δύο φοιτητές στο πανεπιστήμιο Μπράουν στις ΗΠΑ και στη συνέχεια έναν καθηγητή του MIT, ομολόγησε τα εγκλήματά του σε βίντεο που μαγνητοσκόπησε μετά τα γεγονότα, στο οποίο εμφανίζεται να μην έχει μετανοήσει για τις πράξεις του, ενώ δεν αναφέρεται και στο κίνητρό του, ανακοίνωσαν χθες, Τρίτη, οι αμερικανικές αρχές.

Ο δράστης του μακελειού στο πανεπιστήμιο Μπράουν στις ΗΠΑ ανέφερε στο βίντεο… «Δεν με νοιάζει πώς θα με κρίνετε ή τι θα σκεφτείτε για εμένα. Δεν με ενδιαφέρει να γίνω διάσημος, να αφήσω κληρονομιά ή κάτι τέτοιο (…). Δεν έχω καμία υπομονή για αυτό».

Εξάλλου στο βίντεο ο Νέβες Βαλέντε τονίζει ότι του άρεσε το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον αποκάλεσε «ζώο». «Με είπε ζώο, που είναι αλήθεια. Είμαι ζώο όπως και εκείνος».

Φαίνεται ότι αναφερόταν στις δηλώσεις του Τραμπ τον Μάιο του 2018, όταν είχε αποκαλέσει τους μετανάστες «ζώα», ζητώντας την υιοθέτηση πιο αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ επεσήμανε ότι το βίντεο αυτό εντοπίστηκε στη διάρκεια των ερευνών που πραγματοποίησαν οι αρχές στην αποθήκη στο Νιού Χάμσαϊρ όπου εντοπίστηκε νεκρός αφού αυτοκτόνησε ο Κλαούντιο Νέβες Βαλέντε στις 18 Δεκεμβρίου, πέντε ημέρες μετά την επίθεσή του στο Brown.

Ο 48χρονος Νέβες Βαλέντε εισέβαλε στο κτίριο Φυσικής του πανεπιστημίου αυτού, που βρίσκεται στο Ρόουντ Άιλαντ, στις 13 Δεκεμβρίου και άνοιξε πυρ εναντίον φοιτητών την ώρα που έδιναν εξετάσεις. Από τα πυρά του σκοτώθηκαν η Έλα Κουκ και ο Μουχαμάντ Αζίζ Ουμουρζόκοφ, ενώ τραυματίστηκαν εννέα ακόμη.

Δύο ημέρες αργότερα πήγε στη Βοστόνη, στην πολιτεία της Μασαχουσέτης, περίπου 80 χιλιόμετρα μακριά, στο σπίτι ενός γνωστού καθηγητή του MIT, του Νούνο Λουρέιρο και τον σκότωσε.

Ο Νέβες Βαλέντε είχε φτάσει στις ΗΠΑ από την Πορτογαλία πριν από 25 χρόνια για να σπουδάσει Φυσική στο Μπράουν, όμως ποτέ δεν πήρε το δίπλωμά του.

Παράλληλα ο Νέβες Βαλέντε τόνισε ότι «δεν μισώ την Αμερική». Αν και στη συνέχεια πρόσθεσε «δεν την αγαπώ», εκτιμώντας ότι ήταν λάθος του που πήγε στις ΗΠΑ.

Εξάλλου παραπονέθηκε για το γεγονός ότι τραυματίστηκε στη διάρκεια της επίθεσής του εναντίον του Λουρέιρο.

«Παραδέχθηκε ότι σχεδίαζε την επίθεση εναντίον του Μπράουν εδώ και καιρό», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Δικαιοσύνης.

«Αν και ο Νέβες Βαλέντε δήλωσε ότι στόχος του ήταν το Μπράουν, σύμφωνα με την πρώτη εξέταση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί, δεν εξήγησε το κίνητρό του πίσω από την επίθεση εναντίον φοιτητών στο Μπράουν ή εναντίον του καθηγητή του MIT», πρόσθετε η ανακοίνωση.

Το βίντεο αυτό δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα.

