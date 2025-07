Επίθεση του προέδρου της Κνεσέτ σε Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους – «Χτίστε το στο Λονδίνο ή στο Παρίσι»

Σοκ προκάλεσε η ομιλία του Αμίρ Οχάνα την Τετάρτη (30.07.2025) στη Γενεύη, κατά την παγκόσμια διάσκεψη της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (IPU). Ο πρόεδρος της Κνεσέτ – της ισραηλινής Βουλής – καταφέρθηκε με έντονο ύφος κατά της αναγνώρισης Παλαιστινιακού κράτους, στοχοποιώντας ευθέως τις δηλώσεις του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, που έχουν προαναγγείλει αναγνώριση τον Σεπτέμβριο, όπως μεταδίδει η Jerusalem Post.

«Αν θέλετε παλαιστινιακό κράτος, χτίστε το στο Λονδίνο ή στο Παρίσι», δήλωσε ο Οχάνα, εξαπολύοντας δριμεία επίθεση στον Κιρ Στάρμερ και τον Εμανουέλ Μακρόν για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο πρόεδρος της Κνεσέτ έβγαλε ένα τάμπλετ και πρόβαλε βίντεο από συνεδρίαση του ιρανικού κοινοβουλίου τον Ιούνιο. Στο βίντεο, Ιρανοί βουλευτές φώναζαν «Θάνατος στο Ισραήλ, θάνατος στην Αμερική», μετά την ψήφιση νόμου για διακοπή σχέσεων με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA).

Walkout at UN Conference in Geneva



Arab, Iranian, and European delegations walked out of the UN parliamentary summit in Geneva after Israeli Knesset Speaker Amir Ohana told delegates:

