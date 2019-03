Επίθεση Τραμπ σε Δημοκρατικούς! “Πρόεδρος παρενοχλείται” ανέβασε στο twitter

Οι Δημοκρατικοί έχουν ξεκινήσει μια σειρά δικαστικών ερευνών κατά του προέδρου Τραμπ κάτι που ο ίδιος το θεωρεί ως παρακώλυση της Δικαιοσύνης και ανέβασε στο twitter με κεφαλαία γράμματα πως παρενοχλείται.

«Οι Δημοκρατικοί παρακωλύουν τη Δικαιοσύνη. Έχουν επιδοθεί σε μια μεγάλη, απεγνωσμένη σταυροφορία προς αναζήτηση ενός εγκλήματος, την ώρα που το αληθινό έγκλημα είναι αυτό που πράττουν οι Δημοκρατικοί και ό,τι έχουν κάνει!» κατήγγειλε ο κ. Τραμπ σε ένα tweet, που συνόδευε ένα άλλο μήνυμα γραμμένο με κεφαλαία γράμματα: «ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΕΙΤΑΙ».

The greatest overreach in the history of our Country. The Dems are obstructing justice and will not get anything done. A big, fat, fishing expedition desperately in search of a crime, when in fact the real crime is what the Dems are doing, and have done!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 Μαρτίου 2019