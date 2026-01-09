Κόσμος

Επίθεση Χαμενεΐ σε Τραμπ: Είναι αλαζόνας – Αναπόφευκτη η πτώση του σαν του Φαραώ και του Σάχη

«Να εστιάσει στα προβλήματα της χώρας του, τα χέρια του είναι λερωμένα με αίμα» πρόσθεσε ο ίδιος στη συνέχεια
Ο Αλί Χαμενεΐ
Ο Αλί Χαμενεΐ / Φωτογραφία αρχειου Reuters

Δεν μάσησε τα λόγια του για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, με νέα ανάρτηση που έκανε σήμερα (09.01.2026) στα social media, την ίδια στιγμή που οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις κλιμακώνονται ενάντια στο θεοκρατικό καθεστώς.

«Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ που κρίνει με αλαζονεία ολόκληρο τον κόσμο θα πρέπει να γνωρίζει ότι οι τύραννοι και οι αλαζονικοί ηγέτες του κόσμου, όπως ο Φαραώ, ο Νιμρόδ, ο Μοχάμαντ Ρεζά [Παχλαβί] και άλλοι παρόμοιοι ηγέτες, γνώρισαν την πτώση τους όταν βρισκόταν στο αποκορύφωμα της υπεροψίας τους. Και αυτός θα πέσει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αλί Χαμενεΐ.

«Ο Τραμπ να εστιάσει στα προβλήματα της χώρας του, τα χέρια του είναι λερωμένα με αίμα» πρόσθεσε ο ίδιος στη συνέχεια.

 

Νωρίτερα, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν υποστήριξε ότι «υπάρχουν κάποιοι ταραχοποιοί» που, όπως είπε, επιδιώκουν να ευχαριστήσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ προκαλώντας ζημιές σε δημόσιες περιουσίες.

Παράλληλα, πρόσθεσε πως η χώρα του «δεν πρόκειται να ανεχθεί μισθοφόρους που ενεργούν για λογαριασμό ξένων», στέλνοντας σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε όσους κατηγορούνται για υπονόμευση της χώρας.

Ο Χαμενεΐ απηύθυνε, επίσης, μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας τον να επικεντρωθεί στα εσωτερικά προβλήματα των Ηνωμένων Πολιτειών και να μην παρεμβαίνει στις υποθέσεις του Ιράν.

 

Μιλώντας στους υποστηρικτές του είπε ότι τα χέρια του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «είναι λερωμένα με το αίμα περισσότερων από χίλιων Ιρανών» και προέβλεψε ότι ο «αλαζονικός» ηγέτης των ΗΠΑ θα «ανατραπεί» όπως η αυτοκρατορική δυναστεία που κυβέρνησε το Ιράν μέχρι την επανάσταση του 1979.

