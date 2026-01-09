Επίθεση Χαμενεΐ σε Τραμπ: Είναι αλαζόνας – Αναπόφευκτη η πτώση του σαν του Φαραώ και του Σάχη

Δεν μάσησε τα λόγια του για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, με νέα ανάρτηση που έκανε σήμερα (09.01.2026) στα social media, την ίδια στιγμή που οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις κλιμακώνονται ενάντια στο θεοκρατικό καθεστώς.

«Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ που κρίνει με αλαζονεία ολόκληρο τον κόσμο θα πρέπει να γνωρίζει ότι οι τύραννοι και οι αλαζονικοί ηγέτες του κόσμου, όπως ο Φαραώ, ο Νιμρόδ, ο Μοχάμαντ Ρεζά [Παχλαβί] και άλλοι παρόμοιοι ηγέτες, γνώρισαν την πτώση τους όταν βρισκόταν στο αποκορύφωμα της υπεροψίας τους. Και αυτός θα πέσει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αλί Χαμενεΐ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο Τραμπ να εστιάσει στα προβλήματα της χώρας του, τα χέρια του είναι λερωμένα με αίμα» πρόσθεσε ο ίδιος στη συνέχεια.

The US President who judges arrogantly about the whole world should know that tyrants & arrogant rulers of the world, such as Pharaoh, Nimrod, Mohammad Reza [Pahlavi] & other such rulers saw their downfall when they were at the peak of their hubris. He too will fall. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) January 9, 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν υποστήριξε ότι «υπάρχουν κάποιοι ταραχοποιοί» που, όπως είπε, επιδιώκουν να ευχαριστήσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ προκαλώντας ζημιές σε δημόσιες περιουσίες.

Παράλληλα, πρόσθεσε πως η χώρα του «δεν πρόκειται να ανεχθεί μισθοφόρους που ενεργούν για λογαριασμό ξένων», στέλνοντας σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε όσους κατηγορούνται για υπονόμευση της χώρας.

Ο Χαμενεΐ απηύθυνε, επίσης, μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας τον να επικεντρωθεί στα εσωτερικά προβλήματα των Ηνωμένων Πολιτειών και να μην παρεμβαίνει στις υποθέσεις του Ιράν.

Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei on Friday warned US President Donald Trump that he would be brought down, as he spoke about protests and accused foreign-backed forces of trying to destabilize Iran. pic.twitter.com/TzUagsqLFm — Iran International English (@IranIntl_En) January 9, 2026

Μιλώντας στους υποστηρικτές του είπε ότι τα χέρια του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «είναι λερωμένα με το αίμα περισσότερων από χίλιων Ιρανών» και προέβλεψε ότι ο «αλαζονικός» ηγέτης των ΗΠΑ θα «ανατραπεί» όπως η αυτοκρατορική δυναστεία που κυβέρνησε το Ιράν μέχρι την επανάσταση του 1979.