Επτά νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου στη Σαμπούρου στην Κένυα, δείτε βίντεο

Επτά άνθρωποι, ένας πιλότος και έξι τουρίστες, σκοτώθηκαν σήμερα όταν το ελικόπτερο με το οποίο πετούσαν συνετρίβη στην κομητεία Σαμπούρου της Κένυας, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το ελικόπτερο πετούσε προς το φυσικό καταφύγιο Λοϊσάμπα στην Κένυα, όταν συνετρίβη, σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση της αστυνομίας που περιήλθε σε γνώση του Reuters.

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The early video of the helicopter accident that occurred on Wednesday morning in Samburu.

The Kenya Civil Aviation Authority has confirmed the helicopter crash in Samburu. The accident occurred as the helicopter was travelling to Ewasonyiro from Loisaba park. Rescue crews have… pic.twitter.com/zUxlM3t4OZ — Kenya News Centre🇰🇪 (@KenyaNewsCentre) August 19, 2026

Η αστυνομία δεν ανέφερε τις εθνικότητες των τουριστών.

BREAKING – A tourist helicopter has crashed in Kenya, no survivors, according to reports pic.twitter.com/Ebm6Zs0brd — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 19, 2026

Το τουριστικό πρακτορείο πολυτελών ταξιδιών της Luxury tour agency &Beyond ανακοίνωσε νωρίτερα ότι ένα ελικόπτερο που μετέφερε πελάτες του συνετρίβη κοντά στο όρος Ολολόκουε.