Έρευνες για συντριβή αεροπλάνου στην Ουαλία – “Έχει χαθεί από τα ραντάρ…”!

Το ελικόπτερο ακτοφυλακής και το RNLI ψάχνουν μια περιοχή γύρω από το νησί Puffin, από την ανατολική ακτή της Anglesey κοντά στο Penmon, για ένα μικρό αεροσκάφος που αγνοείται στην Ουαλία.

HM Coastguard says it is currently co-ordinating a search and rescue in the Puffin Island area of north Wales following a report that an aircraft has disappeared from radar contact pic.twitter.com/qRZ6GLsqCG

— MTE News (@mtenewsuk) November 25, 2019