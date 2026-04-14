Έρικ Σουόλγουελ: Νέα καταγγελία σε βάρος του Δημοκρατικού βουλευτή – «Με νάρκωσε, με έπνιξε και με βίασε»

Με δάκρια στα μάτια, μια γυναίκα κατήγγειλε τον βουλευτή Έρικ Σουόλγουελ για τον βιασμό της, τονίζοντας ότι ότι ο έκπτωτος Δημοκρατικός νομοθέτης, την είχε ναρκώσει προτού την πνίξει και την βιάσει σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Καλιφόρνια πριν από έξι χρόνια.

Η καταγγέλλουσα, Λόνα Ντρουές, μίλησε σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη (14.04.2026) στο Λος Άντζελες στην Καλιφόρνια στις ΗΠΑ, όπου η δικηγόρος της, Λίζα Μπλουμ, δήλωσε ότι θα καταθέσει αστυνομική αναφορά με λεπτομέρειες για τις κατηγορίες εναντίον του βουλευτή των Δημοκρατικών, ο οποίος έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε ποινική κατηγορία σε βάρος του.

«Με κάλεσε σε δύο δημόσιες εκδηλώσεις. Ήξερα ότι ήταν παντρεμένος εκείνη την εποχή και ότι η γυναίκα του ήταν έγκυος», δήλωσε η Ντρουές σε δημοσιογράφους. «Ήταν φίλος μου. Την τρίτη φορά, πιστεύω ότι μου έδωσε ναρκωτικά στο ποτό. Ήπια μόνο ένα ποτήρι κρασί», είπε.

«Υποτίθεται ότι θα πηγαίναμε σε μια πολιτική εκδήλωση και εκείνος [ο Σουόλγουελ] είπε ότι χρειαζόταν να πάρει χαρτιά από το δωμάτιο του ξενοδοχείου του», πρόσθεσε η Ντρουές.

Και συμπλήρωσε: «Όταν έφτασα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του, ήμουν ήδη ανίκανη και δεν μπορούσα να κουνήσω τα χέρια ή το σώμα μου», είπε η Drewes για το περιστατικό στο Δυτικό Χόλιγουντ. «Με βίασε και με έπνιξε. Ενώ με έπνιγε, έχασα τις αισθήσεις μου και νόμιζα ότι πέθανα», περιέγραψε η καταγγέλλουσα, αναφέροντας στη συνέχεια: «Δεν συναίνεσα σε καμία σεξουαλική δραστηριότητα».

Η Μπλουμ, από την πλευρά της είπε: «Δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη για τη Λόνα».

«Θέλω να πω κάτι τώρα απευθείας στον κ. Σουόλγουελ: Η πρόσφατη δήλωσή σας — ότι απλώς δεν είστε τέλειος, δεν είστε άγιος — είναι απλώς φλυαρίες και διαστρεβλώσεις. Σταματήστε το. Η δήλωσή σας ότι όλα αυτά είναι απλώς ένα ζήτημα μεταξύ εσάς και της συζύγου σας είναι γελοία, αν δεν ήταν για το γεγονός ότι ήταν ένα χαστούκι στο πρόσωπο των θυμάτων», είπε.

Ο 45χρονος Σουόλγουελ, βρίσκεται ήδη υπό ποινική έρευνα από το γραφείο του Εισαγγελέα του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη σε σχέση με μια άλλη φερόμενη επίθεση.

Ο βουλευτής, ο οποίος έχει τρία παιδιά με τη σύζυγό του, δήλωσε χτες Δευτέρα, ότι θα παραιτηθεί από την έδρα του στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία εκπροσωπεί μια περιφέρεια στην Καλιφόρνια, αφότου αρκετές γυναίκες τον κατηγόρησαν για σεξουαλική παρενόχληση.

Η ανακοίνωσή του ήρθε μια μέρα αφότου ο Σουόλγουελ ανέστειλε την εκλογική του εκστρατεία για κυβερνήτης της πολιτείας.

«Λυπάμαι βαθιά την οικογένειά μου, το προσωπικό και τους ψηφοφόρους μου για τα λάθη κρίσης που έκανα στο παρελθόν. Θα αντισταθώ στον σοβαρό, ψευδή ισχυρισμό που διατυπώθηκε εναντίον μου», δήλωσε η Σουόλγουελ τη Δευτέρα.

«Ωστόσο, πρέπει να αναλάβω την ευθύνη και την ευθύνη για τα λάθη που έκανα», είπε ο Σουόλγουελ.