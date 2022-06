Δεν φαίνεται να αλλάζει στάση ούτε όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά ούτε για την είσοδο της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Λίγες ώρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής στη Μαδρίτη, ο πρόεδρος της Τουρκίας ουσιαστικά επανέλαβε το… «Μητσοτάκης γιοκ».

«Είναι αδύνατον να έχω διμερή συνάντηση με τον Μητσοτάκη. Έχει τελειώσει. Πρέπει να συμμαζευτούν» είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε πριν αναχωρήσει από την Τουρκία για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που γίνεται στη Μαδρίτη και στην οποία η απειλή του τουρκικού βέτο για την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στη Συμμαχία ρίχνει «βαριά» σκιά.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας αναφέρθηκε για άλλη μια φορά στις αμερικανικές βάσεις που έχουν δημιουργηθεί στην Ελλάδα, λέγοντας πως η Αθήνα ισχυρίζεται πως έχουν “στόχο” τη Ρωσία αλλά εκείνος θεωρεί πως δημιουργούνται για την Τουρκία.

Ο Ερντογάν αποκάλυψε ότι θα συναντηθεί στη Μαδρίτη, σήμερα ή αύριο, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, μια συνάντηση που επιθυμούσε διακαώς εδώ και καιρό.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας μίλησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό ομόλογό του σήμερα (28.06.2022) το πρωί, με τον Μπάιντεν να εκφράζει την επιθυμία να συναντηθούν σήμερα το βράδυ ή αύριο, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Σε ό,τι αφορά το θέμα της ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας στην Ατλαντική Συμμαχία, ο Ερντογάν δήλωσε ότι δεν θέλει λόγια, αλλά πράξεις και να πάρουν στα σοβαρά τις ανησυχίες της Τουρκίας. «Αντέχει το ΝΑΤΟ να χάσει μια ισχυρή χώρα όπως η Τουρκία; Είμαστε μέσα στις 5 κορυφαίες», είπε ο Ερντογάν.

Εξαπολύοντας επίθεση στο ΝΑΤΟ, ο Τούρκος πρόεδρος διερωτήθηκε τι έκανε η Συμμαχία όταν φορτηγά με όπλα παραδίδονταν σε τρομοκράτες. Μίλησε για όπλα από τις ΗΠΑ σε τρομοκράτες που επιτίθονταν στην Τουρκία και σημείωσε ότι αυτό το είπε στον Τζο Μπάιντεν και θα το του το ξαναπεί όταν ειδωθούν!

#BREAKING #Türkiye’s Erdogan:



▪️”What did NATO do when truckloads of weapons were given to terrorists?”

▪️”Weapons are sent from the US and are used against Türkiye.”

▪️”I said this to Biden this morning, and I will say it again. How are we partners?” pic.twitter.com/OHebuoN8Kt