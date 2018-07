Ερντογάν: Δεν θα επιτρέψουμε να ξεχαστεί η 15η Ιουλίου – video

«Δεν θα ξεχάσουμε τη 15η Ιουλίου και δεν θα επιτρέψουμε να ξεχαστεί» δήλωσε ο Ερντογάν, στο γεύμα που παρέθεσε στην Άγκυρα σε συγγενείς των περίπου 250 θυμάτων της απόπειρας πραξικοπήματος. Είχε προηγηθεί το πρωί μια θρησκευτική τελετή σε ένα τζαμί της τουρκικής πρωτεύουσας.

Ο Τούρκος πρόεδρος θα εκφωνήσει το βράδυ ομιλία, κοντά στη γέφυρα του Βοσπόρου στην Κωνσταντινούπολη, που είχε καταληφθεί από τους πραξικοπηματίες. Στο σημείο εκείνο σκοτώθηκαν δεκάδες πολίτες –μεταξύ των οποίων και ένας φίλος του Ερντογάν– που προσπάθησαν να αντισταθούν στους στασιαστές στρατιωτικούς.

Σε όλη τη χώρα, πολλοί Τούρκοι επισκέφθηκαν τους τάφους των θυμάτων του πραξικοπήματος. Τα τηλεοπτικά κανάλια μετέδιδαν τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της νύχτας της 15ης προς τη 16η Ιουλίου, όπως την έκκληση που απηύθυνε τότε στους πολίτες ο ίδιος ο Ερντογάν, μέσω κινητού τηλεφώνου, ζητώντας τους να αντισταθούν.

Δύο χρόνια μετά, ο Ερντογάν, που κυβερνά την Τουρκία από το 2003, επανεξελέγη πρόεδρος, με διευρυμένες εξουσίες, και μοιάζει πιο ισχυρός από ποτέ.

Η αποτυχία του πραξικοπήματος χαρακτηρίστηκε από τον Ερντογάν «νίκη της δημοκρατίας», ωστόσο η καταστολή που ακολούθησε, με τη σύλληψη και την απόλυση δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, προκάλεσε πολλές ανησυχίες στις ευρωπαϊκές χώρες και τις οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Οι εκκαθαρίσεις αυτές γίνονται στο πλαίσιο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που ανανεώθηκε πολλές φορές τους τελευταίους μήνες. Ο εκπρόσωπος του Ερντογάν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι αυτό το καθεστώς θα λήξει το βράδυ της Τετάρτης, 18 Ιουλίου.

Με αφορμή την επέτειο από τα δύο χρόνια του αποτυχημένου πραξικοπήματος στην Τουρκία, τον «γύρο» του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο στο οποίο μνημονεύονται οι νεκροί εκείνης της νύχτας, με σκοπό να συγκινήσει και… φυσικά να υπενθυμίσει τον «εχθρό», της πατρίδας.

Το βίντεο δείχνει οικογένειες μέσα σε βαρύ πένθος να βλέπουν εικόνες δικών τους ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο αποτυχημένο πραξικόπημα.

Ένας εκφωνητής από πάνω λέει πως αυτοί δεν πρόκειται να ξεχαστούν ποτέ και πως για την Τουρκία θεωρούνται μάρτυρες. Ένα… συναισθηματικό βίντεο που φυσικά δεν ξεχνά να υπενθυμίσει τους… προδότες του έθνους.

Σε ένα άλλο βίντεο εκτενής αναφορά στα όσα συνέβησαν εκείνη τη νύχτα, κλιμακώνοντας την ένταση με πομπώδη μουσική και εναλλαγή εικόνων, για να αναφέρει και πάλι τους προδότες και την δύναμη του λαού που στήριξε τον Ερντογάν.

Σποτ που εύκολα μπορεί να καταλάβει κανείς που σκοπό έχουν να… «ξεπλύνουν» το όργιο καταστολής που ακολούθησε, και συνεχίζεται, με χιλιάδες συλλήψεις και απολύσεις.

