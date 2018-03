Ερντογάν: Έφτασε στη Βάρνα! Οι απαιτήσεις από την ΕΕ και την Άγκυρα και η ατζέντα της κρίσιμης Συνόδου

«Η ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ παραμένει στρατηγικός στόχος για την Άγκυρα», δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πριν αναχωρήσει για τη Βουλγαρία. Άλλωστε, η συνεργασία ΕΕ – Τουρκίας στον τομέα της ενέργειας, της ασφάλειας, της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και της διαχείρισης της μετανάστευσης είναι τα κύρια θέματα που η ΕΕ φέρνει στο τραπέζι των συνομιλιών με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στη σημερινή Σύνοδο της Βάρνας.

#Bulgaria is interested in a better dialogue between #Ankara and #Brussels. We will try to contribute to achieving an understanding that solves problems. With @eucopresident we discussed the key topics of tonight’s #EUTurkey meeting in #Varna pic.twitter.com/fGbONgxJPW

