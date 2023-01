Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε δημόσια και επίσημα πλέον ότι οι εθνικές εκλογές στη χώρα θα διεξαχθούν στις 14 Μαΐου, δηλαδή, έναν μήνα νωρίτερα απ’ ό,τι είχε προγραμματιστεί η προσφυγή στις κάλπες.

Το γραφείο του προέδρου της γειτονικής χώρας δημοσίευσε βίντεο σήμερα Κυριακή (22.1.2023) με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να ανακοινώνει την ημερομηνία κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε νεαρούς ψηφοφόρους στην Προύσα στα βορειοδυτικά της Τουρκίας χθες.

«Είμαι ευγνώμων στον Αλλάχ που θα περπατήσουμε δίπλα – δίπλα μαζί σας, τη νεολαία μας, που ψηφίζει για πρώτη φορά στις εκλογές που θα διεξαχθούν στις 14 Μαΐου», είπε ο Ερντογάν στην ομάδα των νεαρών Τούρκων.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan in Bursa youth gathering confirms country's elections date, saying "I am grateful to God that we will be walking side by side with you, our first-time voting youth, in the elections that will be held on May 14" pic.twitter.com/FlR94ACWxi