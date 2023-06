Στις παλιές κακές του συνήθειες επανέρχεται ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μιλώντας σε δημοσιογράφους και επιστρέφοντας από το Αζερμπαϊτζάν που ήταν το δεύτερο ταξίδι του μετά την επανεκλογή του, ο Πρόεδρος της Τουρκίας ρωτήθηκε αν θα υπάρξει προσέγγιση μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας.

Τότε αναφέρθηκε προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη λέγοντας: «Θα του πω κατάμουτρα: που το πάτε με τους εξοπλισμούς; Θα πούμε στον κύριο πρωθυπουργό: που το πάτε με τους εξοπλισμούς; Η Αμερική σου δίνει συνέχεια όπλα. Στα δίνει δωρεάν ή τα αγοράζεις; Εμείς, θέλουμε να μειώσουμε τους εχθρούς και όχι να τους αυξήσουμε. Αυτή είναι η Τουρκία και αυτός ο Ερντογάν.

Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε επίσης ότι του τηλεφώνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να τον συγχαρεί και ειπώθηκε ότι υπάρχει μια πρόθεση για συνάντηση.

#BREAKING Turkish President Erdogan calls on Greece to stop armament in Aegean Sea, saying: ‘We seek to reduce hostilities, not increase them’ pic.twitter.com/OEh3PjgZ2x