Ερντογάν: Η Τουρκία θα σταθεί στο πλευρό του Κατάρ με κάθε τρόπο

Στον απόηχο της ισραηλινής επίθεσης στην Ντόχα νωρίτερα την Τρίτη (09.09.2025), ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επικοινώνησε αργά το βράδυ τηλεφωνικά με τον εμίρη του Κατάρ.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διαβεβαίωσε τον εμίρη του Κατάρ, τον σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, πως η Άγκυρα θα σταθεί στο πλευρό του εμιράτου με κάθε τρόπο, στον απόηχο της ισραηλινής επίθεσης στην Ντόχα εναντίον ηγετών της Χαμάς.

Όπως αναφέρει η τουρκική προεδρία, ο Ταγίπ Ερντογάν καταδίκασε την επίθεση – που συνιστά «κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας του Κατάρ» – υπογραμμίζοντας πως το Ισραήλ επιδιώκει κλιμάκωση της σύγκρουσης, αύξηση των εντάσεων και αποσταθεροποίηση της ευρύτερης περιοχής.