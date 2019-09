Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανέλαβε σήμερα ότι 2 με 3 εκατομμύρια Σύροι πρόσφυγες που βρίσκονται στην Τουρκία ή την Ευρώπη θα μπορέσουν να επανεγκατασταθούν στη Συρία, αν οριστικοποιηθεί η «ζώνη ασφαλείας» την οποία η Άγκυρα επιθυμεί να δημιουργήσει στο βόρειο τμήμα της χώρας.

«Μπορούμε να εγκαταστήσουμε, ανάλογα με το βάθος της ζώνης ασφαλείας, 2 με 3 εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην Τουρκία ή την Ευρώπη», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν στη διάρκεια ομιλίας του στην Άγκυρα.

Η Τουρκία και οι ΗΠΑ προσπαθούν να δημιουργήσουν μια ασφαλή ζώνη ανατολικά του Ευφράτη, η οποία θα διαχωρίζει τα τουρκικά σύνορα από τις περιοχές της Συρίας που ελέγχονται από μια κουρδική πολιτοφυλακή, την οποία μεν στηρίζει η Ουάσινγκτον αλλά η Άγκυρα θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση.

Ένας από τους στόχους αυτής «της ζώνης ασφαλείας» για την Άγκυρα και προσωπικά για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι να μπορέσει να στείλει εκεί ένα μέρος των περισσότερων από 3,6 εκατομμυρίων Σύρων προσφύγων που έχουν εγκατασταθεί στην Τουρκία.

Αν και τα τουρκικά και τα αμερικανικά στρατεύματα έχουν πραγματοποιήσει μια πρώτη κοινή περιπολία στη βορειοανατολική Συρία, το ακριβές περίγραμμα της μελλοντικής ζώνης ασφαλείας δεν είναι σαφές.

Στη διάρκεια συνόδου κορυφής για τη Συρία που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στην Άγκυρα και στην οποία συμμετείχε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ιρανός ομόλογός του Χασάν Ροχανί, ο Ερντογάν επεσήμανε για πρώτη φορά ότι 2 εκατομμύρια πρόσφυγες ενδέχεται να εγκατασταθούν εκεί. Είχε προσθέσει ωστόσο ότι ο αριθμός τους θα μπορέσει να ξεπεράσει τα τρία εκατομμύρια, αν η ζώνη ασφαλείας επεκταθεί ως την Ντέιρ αλ Ζορ και τη Ράκα, πιο νότια στη Συρία.

Εξάλλου ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν επανέλαβε σήμερα την προειδοποίησή του προς την Ουάσινγκτον ότι αν η ζώνη ασφαλείας δεν δημιουργηθεί μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, η Άγκυρα θα θέσει σε εφαρμογή «τα δικά της επιχειρησιακά σχέδια».

Επιπλέον ο Ερντογάν επιχείρησε να «βάλει στο παιχνίδι» και την Ευρώπη, λέγοντας πως η Τουρκία περιμένει υποστήριξη και όχι λόγια από τις Βρυξέλλες σχετικά με το Ιντλίμπ και τη δημιουργία ζώνης ασφαλείας.

