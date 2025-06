Ερντογάν: Ο Τραμπ έχει την πρόθεση να μας παραδώσει F-35 – Θετικές οι εξελίξεις για την αγορά των Eurofighter

Για τα μαχητικά αεροσκάφη τύπου Eurofighter που επιδιώκει να αποκτήσει η Τουρκία αλλά και για την συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, μίλησε σήμερα (25.06.2025) ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη, ο Ερντογάν παραχώρησε συνέντευξη Τύπου και απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για τα εξοπλιστικά προγράμματα των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων, με σημείο αναφοράς τα μαχητικά αεροσκάφη τύπου Eurofighter.

Φυσικά, ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρθηκε και στο τετ α τετ με τον Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν και τα stealth μαχητικά αεροσκάφη 5ης γενιάς τύπου F-35.

Αρχικά, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η αύξηση των αμυντικών δαπανών που αποφάσισαν οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ ήταν μια αναγκαιότητα που έχει προκύψει από τις διάφορες συγκρούσεις που έχουν προκύψει στην ευρύτερη περιοχή τα τελευταίο χρόνια.

Στο σημείο αυτό, ο Ερντογάν τόνισε ότι η Τουρκία θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της στο ΝΑΤΟ με την αύξηση των δαπανών ενώ αναφέρθηκε στις συναντήσεις που είχε τόσο με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς για την υπόθεση των μαχητικών αεροσκαφών τύπου Eurofighter Typhoon λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «υπάρχουν θετικές εξελίξεις» στο ζήτημα αυτό.

Για την πολυαναμενόμενη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Ερντογάν τόνισε ότι δεν συζήτησαν καθόλου για τα ρωσικά πυραυλικά συστήματα αεροπορικής άμυνας S-400 καθώς «το θέμα αυτό είναι λήξαν», αλλά διευκρίνισε πως μίλησαν για τα stealth μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-35.

#BREAKING ‘We discussed the F-35 issue. We made payment of $1.3B-$1.4B for F-35s, and we saw that Mr. (Donald) Trump was well-intentioned about delivering them,’ President Erdogan pic.twitter.com/QoZj0cI2xi