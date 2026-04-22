Ερντογάν σε Ρούτε: Η Τουρκία προσπαθεί να αναβιώσει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις Ρωσίας – Ουκρανίας

Η Τουρκία καταβάλλει προσπάθειες για την αναβίωση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και για μια συνάντηση των ηγετών των δύο εμπόλεμων πλευρών, είπε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Στην ανακοίνωση της, η τουρκική προεδρία προσθέτει ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε στον Μαρκ Ρούτε, κατά την διάρκεια της συνάντησής τους, ότι η Άγκυρα αναμένει από τους Ευρωπαίους συμμάχους στο NATO να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την διατλαντική συμμαχία.

Την ίδια στιγμή, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η πρόοδος που σημείωσε σήμερα η ΕΕ προς το ξεμπλοκάρισμα της χορήγησης ενός δανείου 90 δισεκατομμυρίων ευρώ στο Κίεβο στέλνει «το σωστό μήνυμα υπό τις παρούσες συνθήκες».

«Η συμφωνία μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αποδέσμευση ενός πακέτου βοήθειας ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία σε διάστημα δύο ετών, καθώς και ένα νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας (…), τώρα τίθενται σε ισχύ», δήλωσε ο Ζελένσκι με ανάρτηση στο Χ.

Ο ίδιος είπε ότι τα κίνητρα για τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμό της στην Ουκρανία «μπορούν να προκύψουν μόνο όταν επαρκούν τόσο η υποστήριξη προς την Ουκρανία όσο και η πίεση στη Ρωσία».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε σήμερα (22.04.2026) τη διαδικασία που θα της επιτρέψει να δώσει ένα τέλος, έως αύριο Πέμπτη, στο saga γύρω από το δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ που είχε εγκριθεί να χορηγηθεί από τα 27 κράτη μέλη στην Ουκρανία τον Δεκέμβριο, το οποίο όμως μπλόκαρε η Ουγγαρία.

Η εξέλιξη αυτή κατέστη δυνατή χάρη στην αναμενόμενη άρση του ουγγρικού βέτο.

Η Κύπρος, που ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ αυτό το εξάμηνο, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι ξεκίνησε τη διαδικασία για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας μεταξύ των 27, συμπεριλαμβανομένης της Ουγγαρίας, συμφωνία που αναμένεται εντός 24 ωρών.