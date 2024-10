Ερντογάν: Το Ισραήλ είναι μια σιωνιστική τρομοκρατική οργάνωση

Νέα φραστική επίθεση κατά του Ισραήλ εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σήμερα Τετάρτη (9.10.24).

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε το Ισραήλ «σιωνιστική τρομοκρατική οργάνωση» σχολιάζοντας τις ισραηλινές επιθέσεις εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.

Μιλώντας σε βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) ο Τούρκος πρόεδρος άσκησε και πάλι κριτική κατά της Δύσης και ειδικότερα κατά των ΗΠΑ για την υποστήριξη που παρέχουν στο Ισραήλ.

Όπως είπε, η ιρανική πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ και η αναμενόμενη ισραηλινή απάντηση έχουν αυξήσει τον κίνδυνο μιας περιφερειακής σύγκρουσης.

