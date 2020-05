Ο Λούκα Γκουαντανίνο πρόκειται να σκηνοθετήσει για την Universal Pictures ένα ριμέικ της ταινίας «Scarface» (Ο Σημαδεμένος), σύμφωνα με το Deadline.

Το πρότζεκτ είναι σε εξέλιξη από το 2011, όταν οι Ντέβιντ Έιρ και Αντουάν Φούκουα ήταν υποψήφιοι για τη σκηνοθεσία του.

Η ταινία του Γκουαντανίνο θα είναι η τρίτη επανάληψη της κλασσικής γκανγκστερικής παραγωγής, του Scarface του 1932, το οποίο σκηνοθέτησαν οι Χάουαρντ Χοκς και Ρίτσαρντ Ρόσον και του ριμέικ του 1983 σε σκηνοθεσία του Μπράιαν ντε Πάλμα.

Στην ταινία του 1932, ο Τόνι Καμόντε (Πολ Μιούνι) αναλαμβάνει τον έλεγχο του Σικάγο και στο ριμέικ του 1983, ο Μοντάνα, που υποδύθηκε ο Αλ Πατσίνο, αναρριχήθηκε στην κορυφή του κόσμου των ναρκωτικών στο Μαϊάμι της δεκαετίας του 1980.

Ο Γκουνταντίνο, σύμφωνα με αναφορές θα τοποθετήσει την ιστορία στο Λος Άντζελες, με το σενάριο να βασίζεται σε εκδοχή των Τζόελ και Ίθαν Κοέν.

Ο Ιταλο-Αλγερινός σκηνοθέτης και παραγωγός έκανε το ριμέικ του θρίλερ «Suspiria» το 2018, με ανάμεικτες αντιδράσεις. Σκηνοθέτησε επίσης την ταινία «Call Me By Your Name», η οποία κέρδισε τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ το 2018, συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας Καλύτερης Ταινίας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ